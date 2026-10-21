قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
معاقبة المتهم بالاعتداء على طفل ساحل سليم بالسجن المشدد 10 سنوات
رغم التراجع.. سعر الدولار قرب 54.50 جنيه بالبنوك اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026
مطار مرسى علم يستقبل 18 رحلة طيران دولية من أوروبا اليوم الأربعاء
إدارة ترامب تلغي أكثر من 300 ألف تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة
رئيس طرابزون سبور: محمد صلاح ضمن أفضل 3 لاعبين في العالم حاليًا
وزيرة التضامن: نعمل على تكافؤ الفرص التعليمية وندعم طلاب الأسر الأولى بالرعاية
وزيرة التضامن: منصة "أهل الخير" ركيزة محورية في إدارة منظومة الإطعام وحوكمتها
البنك المركزي المصري يدعم قدرات نظرائه بدول الكوميسا في دمج المخاطر المناخية
متى تنتهي المهلة الأخيرة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء 2026 والشروط المطلوبة
جيش الاحتلال يزعم القضاء على أحد عناصر قوات النخبة في حماس
أجواء صيفية نهارًا وشتوية ليلًا.. تقلبات الخريف تضع المحاصيل الزراعية أمام اختبار صعب
كامل أبو علي يحسم الجدل حول ترشحه لرئاسة النادى المصري لمدة جديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التضامن: نعمل على تكافؤ الفرص التعليمية وندعم طلاب الأسر الأولى بالرعاية

وزيرة التضامن الاجتماعي
وزيرة التضامن الاجتماعي
كتب عبد الوكيل أبو القاسم

قالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إن الوزارة تعمل على تكافؤ الفرص التعليمية كي لا يحرم أحد من التعليم، فهناك ٤٤ وحدة تضامن اجتماعي بالجامعات تخدم اجمالي الطلبة الأولي بالرعاية ١٤٩،٠٠٠ تم دعم المصروفات الجامعية للطلاب - منح دراسية سنوية لـ10,800 طالب وطالبة من المكفوفين بالجامعات المصرية الحكومية، وتوفير مترجمي لغة إشارة بالجامعات الحكومية لـ4,186 طالبًا وطالبة من الصم وضعاف السمع، وتوفير الأجهزة التعويضية لـ49,201 مستفيدمن ذوي الإعاقة. 

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال مشاركتها في جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية» بمنتدى مصر 2026، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ولفيف من الخبراء والمتخصصين أنه تم  إطلاق مبادرة «بكرة المدرسة» حيث دعم الطلاب من الأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع صندوق دعم مشروعات الجمعيات ومؤسسة مصر الخير، سواء بالحقائب المدرسية أو سداد المصروفات ٢٤٣،٢٩٦ طالبًا وطالبة، منهم 3,146 طالبًا من ذوي الإعاقة و3,168 طالبًا يتيمًا، فضلا عن رفع كفاءة ٦ مدارس تخدم ٢،٥٩٨ طالبا وتوفير ١٠٠ مقعد دراسي و ٢٠٠٠ زي مدرسي و اجراء كشوفات طبية للطلاب بإجمالي ٧،٣٠٠ كشف.

كما تم دعم الأبناء، حيث تم محو أمية 1,425,828 أسرة ضمن مبادرة «لا أمية مع تكافل»، بما يمثل 33.4% من الأسر.

مايا مرسي وزيرة التضامن منتدى مصر 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

هل ينقطع الإنترنت في مصر بسبب تهديدات إيران؟.. خبير أمن معلومات يكشف حقيقة استهداف كابلات مضيق هرمز

سعر الدولار

رسميا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأربعاء 21-10-2026

البطاطا البرتقالية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا الحلوة؟ .. وهذه علاقتها بزيادة الوزن

كابلات الإنترنت

كابوس هرمز .. ما حجم الضرر الحقيقي لقطع كابلات الإنترنت؟

احمد خالد

رجلي سايبة خالص.. أحمد خالد يكشف تفاصيل إصابته في مباراة الزمالك وبترول أسيوط .. فيديو

الجيش الإثيوبي

انهيار الجيش الإثيوبي.. مقتل 1500 جندي خلال 48 ساعة من الاشتباكات مع جبهة تيجراي

أسعار الدواجن

البانيه بكام؟ .. تراجع أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 21-10-2026

محمد صلاح

هدفان دون مقابل .. خيبة أمل في «بشكتاش» بعد تألق محمد صلاح مع طرابزون سبور بالدوري التركي

ترشيحاتنا

الأهلي والقناة.. موعد المباراة اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

الأهلي والقناة.. موعد المباراة اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

تريند الجزائر

صورة هزت السوشيال ميديا.. 5 تلاميذ يدفعون عربة شيخ قعيد| ما القصة؟

عمر مرموش

احتفال مؤلم.. عمر مرموش يفجر مفاجأة بعد هدفه الأول مع توتنهام

بالصور

تصميم لافت .. إنجي المقدم تستعرض رشاقتها على السجادة الحمراء

إنجي المقدم
إنجي المقدم
إنجي المقدم

ريحة البيت مش بتروح رغم التنظيف؟ أماكن خفية ممكن تكون السبب

ريحة البيت مش بتروح رغم التنظيف؟ أماكن خفية ممكن تكون السبب
ريحة البيت مش بتروح رغم التنظيف؟ أماكن خفية ممكن تكون السبب
ريحة البيت مش بتروح رغم التنظيف؟ أماكن خفية ممكن تكون السبب

ماذا يحدث للجسم عند حبس العطس؟

ماذا يحدث للجسم عند حبس العطس؟
ماذا يحدث للجسم عند حبس العطس؟
ماذا يحدث للجسم عند حبس العطس؟

هنا شيحة تثير الجدل بإطلالتها على السجادة الحمراء

هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة

فيديو

صورة من للغطاء المكشوف

عقب استغاثة مواطن.. محافظ الإسكندرية يوجّه بتركيب غطاء غرفة مياه الشرب

الفريق محمود عادل فوزي - قائد القولت البحرية

قائد القوات البحرية: نؤمن مياهنا الإقليمية على مدار الساعة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متزايدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفن والحرب والجيل الجديد

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: من يصنع وعي المصريين؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الحقيقة والسراب

المزيد