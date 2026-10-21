وزيرة التضامن تستعرض جهود مسارات التمكين الاقتصادي والتخارج من دائرة العوز

قالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إن هناك تكليفا رئاسيا للوزارة في عام ٢٠٢٤ بدراسة تجارب دولية، منها بنجلاديش ، الهند ، باكستان، الصين، ألمانيا وغيرها من التجارب، خاصة فيما يتعلق بالانتشار وإتاحة الخدمات المالية، مشددة على أن بنك ناصر تم إنشاؤه عام ١٩٧١ وهو ٩٧ فرعا، وتكلفة إنشاء الفرع الواحد تصل إلى ٥٠ مليون جنيه لإنشاء الفرع الواحد ونحتاج في ٥ سنوات ٢٠٠ فرع.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال مشاركتها في جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية» بمنتدى مصر 2026 أن الوزارة تعمل على الانتقال من الدعم إلى الانتاج والعمل، لذلك سعت إلى هندسة مسارات تمكين اقتصادي والتخارج من دائرة العوز، حيث تم إصدار قانون الضمان الاجتماعي رقم "12" لسنة 2025 الذي يربط الدعم النقدي بالتمكين الاقتصادي لأول مرة.

وأشارت مرسي إلى أن إجمالي ما ضخّته وزارة التضامن الاجتماعي والجهات التابعة لها في برامج التمكين الاقتصادي بلغ حوالي ما يزيد على ١٣ مليار جنيه، استفاد منها أكثر من ٢ مليون أسرة مستفيدة في ١٠ سنوات، مشددة على أن المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي صدرت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٥٣٥ لسنة ٢٠٢٥، برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة ١٥ جهة حكومية ضمن ٥٦ جهة شريكة إجمالًا؛ لربط الخدمات المالية والمصرفية والتأمينية ومنافذ تقديمها بقاعدة بيانات موحدة للمستفيدين، وتقديم حزمة من المنتجات للمواطن تتنوع بين خدمات مالية وغير مالية كتمويل متناهي الصغر والادخار والإقراض، برامج التشغيل والتدريب، التسويق،

المبادرات القطاعية مشروعات لدعم الزراعات الاستراتيجية وتعزيز الأمن الغذائي، المشروعات الصناعية كثيفة العمالة، وذلك بمخصصات مالية من كل شركاء المنظومة تقدر بحوالي ١٠ مليارات جنيه.

كما تهدف إلى التوسع ووصول الخدمات إلي المواطن، لذلك شهد التعاون بين بنك ناصر الاجتماعي والبريد المصري إتاحة خدمات البنك عبر شبكة تضم أكثر من 4700 نقطة خدمية، مع بدء التشغيل التجريبي داخل عدد من مكاتب البريد وإدارات التضامن الاجتماعي، فضلا عن تفعيل صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي كذراع للتمويل والإنتاج.

كما تم إطلاق منصة التسجيل الرقمي للمشروعات «تمكين» وتم تسجيل ٩٦٤٬١٧٦ مشروعًا،من بينها 420 ألف أسرة من أسر "تكافل وكرامة" بنسبة 44%، وفتح أسواق للأسر المنتجة والحرفيات، وبلغ عدد معارض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية 164 معرضًا، ما يزيد علي نصف مليون أسرة منتجة، فضلا عن خروج العارضين للخارج إيطاليا الهند -وفرنسا السعودية- قطر المغرب والبحرين ونعمل على إنشاء مقر دائم لمعرض ديارنا.

كما تم توفير فرص عمل تراعي احتياجات النساء والأشخاص ذوي الإعاقة، فتم دعم مشروع بمحافظة الفيوم يستهدف توفير ٢٠٠٠ فرصة عمل لائقة للسيدات من أسر تكافل وكرامة، مع تخصيص ٥٪ للأشخاص ذوي الإعاقة، وإتاحة حضانة لأبناء الأمهات العاملات، دعم ما يزيد على 120 ألف مزارع من صغار المزارعين ضمن مبادرة ازرع لمبادرة زراعة القمح .