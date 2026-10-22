التضامن تستعرض تدخلات تحسين السكن للأسر الأولى بالرعاية بمنتدى مصر 2026

تقدم وزارة التضامن الاجتماعي حزمة من التدخلات، وذلك لتحسين السكن للأسر الأولى بالرعاية، فمنذ عام 2018 وحتى 2026 نفذت نحو 320.6 ألف تدخل (رفع كفاءة وهدم وإعادة بناء منازل وصلات مياه، وصلة صرف صحي)، بتكلفة إجمالية تقارب 4.72 مليار جنيه، نُفذت من خلال وزارة التضامن الاجتماعي والجهات الشريكة والجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، في تصريحاتها على هامش المشاركة بمنتدى مصر 2026، أن تأثيث وفرش السكن البديل تمثل في تجهيز 26,986 وحدة، بتكلفة إجمالية 1.05 مليار جنيه، لصالح نحو 134,930 مستفيدًا من سكان المناطق المطورة بديل العشوائيات.

وفيما يتعلق بخدمات الإغاثة والاستجابة للأزمات، فقد بلغ إجمالي المنصرف عليها نحو أكثر من مليار جنيه، من خلال تقديم المساعدات للأسر المتضررة من الأزمات والكوارث الفردية والعامة.