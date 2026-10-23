وزيرة التضامن تعلن إطلاق منتج "انطلاقة": تمويلات تصل لـ30 ألف جنيه لمستفيدي تكافل وكرامة

قالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إن استراتيجية الوزارة تعتمد على الانتقال من الدعم إلى التمكين، معلنة عن انطلاقة جديدة؛ انطلاقة في مسماها وهدفها؛ منتج «انطلاقة نحو التمكين الاقتصادي»، الذي يقدمه بنك ناصر الاجتماعي لمستفيدي «تكافل وكرامة» عبر منصة «تمكين».

وكتبت وزيرة التضامن الاجتماعي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" من الدعم إلى "الانطلاقة".. حين تفتح الحماية الاجتماعية نافذة جديدة للاستقلالية.

يمكن اختصار استراتيجيتنا للانتقال من الدعم إلى التمكين، في جناحين يربط بينهما دورة عمل متجددة، جناحها الأول يجري بنشاط لا ينقطع، من دخول أسر جديدة من الأولى بالرعاية، نعمل فيه على وصول الدعم لمستحقيه، وضمان شمول الأسرة بكافة أوجه الحماية الاجتماعية، ثم يمضي كل مستفيد نحو فرص وخيارات للانتقال من الحماية الاجتماعية إلى الإنتاج والتمكين، من خلال ربط الفئات الأولى بالرعاية والقادرة على العمل بحزمة متكاملة من الخدمات تضم "التمويل، والتدريب، والتوعية، والتشغيل، والتسويق، والتأمين"، بالتعاون مع الجهات الحكومية، القطاع المصرفي، القطاع الخاص، والمجتمع الأهلي.

هنا ينشط جناحنا الآخر، ويصبح أكثر استيعابا للقادمين من الدعم، نحو طريق جديد من الدعم والاستقلالية، ونحو مكان جديد يتسع لراغبين جدد في الحصول على الدعم، ونؤكد أن كل مستفيد من «تكافل وكرامة» ليس مطالبًا بالبقاء في دائرة الدعم إلى الأبد.

من الدعم إلى التمكين.. "التضامن" تفتح مسار الاستقلالية المالية لأسر "تكافل وكرامة" عبر بنك ناصر

هناك من يحتاج إلى فرصة يبدأ بها؛ إلى مشروع صغير إلى أداة إنتاج، إلى رأس مال ميسر، وإلى مسار واضح يساعده على الانتقال من الاحتياج إلى العمل.

من هذه الفلسفة بنينا "انطلاقة"، تمثلت في المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي والتي تضم اليوم 15 جهة حكومية ضمن 56 جهة شريكة، وتفتح مسارات حقيقية أمام الأسر القادرة على العمل لتحقيق دخل أكثر استدامة واستقلالًا اقتصاديًا.

واليوم نعلن عن "انطلاقة" جديدة؛ انطلاقة في مسماها وهدفها؛ منتج «انطلاقة نحو التمكين الاقتصادي»، الذي يقدمه بنك ناصر الاجتماعي لمستفيدي «تكافل وكرامة» عبر منصة «تمكين»، بتمويل يبدأ من 5 آلاف جنيه ويصل إلى 30 ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر، وتكتب "انطلاقة" انطلاقة أيضاً لبنك ناصر بانضمامه البنك إلى منصة "تمكين"، المنصة الرقمية التابعة للوزارة والإطار الجامع لخدمات المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.

وتحت مظلتها تجمع "تمكين" مسارًا متكاملًا يشمل التمويل، والتدريب، والتوعية، والتشغيل، والتسويق، والتأمين، بما يساعد على تحويل الفكرة إلى مشروع، والمشروع إلى مصدر دخل، والدخل إلى خطوة نحو الاستقلال الاقتصادي.

ويشمل التمويل مشروعات زراعية وصناعية وتجارية وخدمية ومنزلية، مع إتاحة تقديم المستندات من خلال معظم فروع بنك ناصر الاجتماعي، وجميع مكاتب الهيئة القومية للبريد بمختلف المحافظات، لتصبح الفرصة أقرب إلى المواطن أينما كان.

لأن الحماية الاجتماعية الحقيقية لا تكتفي بسؤال: كيف نساند الإنسان اليوم؟ بل تسأل أيضًا: كيف نساعده غدا على أن يصنع دخله بنفسه؟.