التضامن: إطلاق النسخة الثالثة من ريد ويك لتعزيز الصحة النفسية لدى طلاب الجامعات

أطلق الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، من جامعة القاهرة، النسخة الثالثة من حملة «الأسبوع الأحمر» (RED WEEK)، والتي تستمر خلال الفترة من 18 إلى 29 أكتوبر الجاري، تحت شعار «روح وجسد»، وتُقام بوحدات الهلال الأحمر المصري ووحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات؛ بهدف تعزيز الوعي بالصحة النفسية لدى طلاب الجامعات، ومساعدتهم على فهم مشاعرهم واحتياجاتهم والتعامل معها بصورة أكثر وعيًا، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للصحة النفسية، الذي يوافق 10 أكتوبر من كل عام.

وتركز الحملة على التوعية بالوعي الذاتي والهوية الذاتية، والتعرف على مصادر الضغط النفسي وتأثيراتها، وفهم المشاعر وسبل التعامل معها، بما يعزز قدرة الطلاب على مواجهة التحديات اليومية، واتخاذ قرارات أكثر وعيًا، وبناء علاقات صحية وإيجابية.

وشهد إطلاق الحملة الأستاذ أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد حسين رفعت، نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة آمال إمام، المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري.

وفي هذا السياق، أوضحت الدكتورة آمال إمام أن إطلاق النسخة الثالثة من «الأسبوع الأحمر» يستهدف الوصول إلى الشباب في مختلف الجامعات والمحافظات، وتعزيز الوعي بالصحة النفسية باعتبارها جزءًا أساسيًا من جودة الحياة، من خلال أدوات توعوية تفاعلية تساعدهم على فهم مشاعرهم والتعامل مع الضغوط النفسية وتقييم احتياجاتهم في مجال الرعاية الذاتية، مؤكدة استمرار جهود الهلال الأحمر المصري لدعم الشباب وتعزيز مشاركتهم الإيجابية في المجتمع.

وتوجد وحدات الهلال الأحمر المصري في ست جامعات، هي: عين شمس، الجامعة البريطانية في مصر، الجلالة، الأهرام الكندية، 6 أكتوبر، وبدر، وتعمل على تمكين الطلاب من المشاركة في العمل التطوعي والإنساني، وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة للمساهمة في المبادرات المجتمعية، بما يعزز دورهم في إحداث تغيير إيجابي داخل الجامعات وخارجها.

وتنفذ الوحدات أنشطتها من خلال أربعة مجالات رئيسية، تشمل الإغاثة، والصحة، والبيئة والمجتمع، والشباب، بما يتيح للطلاب فرصًا متنوعة للمشاركة في الاستجابة للطوارئ، نشر الوعي الصحي والنفسي والبيئي، تنفيذ المبادرات المجتمعية، وتنمية مهارات القيادة والعمل الجماعي.

ومنذ عام 2022، توافد آلاف المتطوعين من طلاب الجامعات إلى الهلال الأحمر المصري للمشاركة في أنشطته، فيما نجحت الوحدات في الوصول إلى أكثر من 100 ألف مستفيد من خلال أنشطة التوعية بالقضايا المجتمعية والصحية المختلفة، إلى جانب تنفيذ تدريبات وورش عمل استفاد منها أكثر من 25 ألف طالب جامعي.

وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية الهلال الأحمر المصري لتهيئة بيئة جامعية داعمة للتطوع، تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية والعمل الإنساني بين الشباب، وإتاحة الفرص أمامهم لاكتساب الخبرات والمشاركة الفاعلة في خدمة مجتمعاتهم.