الهلال الأحمر المصري يطلق القافلة رقم 301 من «زاد العزة» بحمولة تتجاوز 3,266 طنًا من المساعدات الإنسانية

أطلق الهلال الأحمر المصري، اليوم، قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» الأولى بعد الـ 300، محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية المتجهة إلى قطاع غزة، في إطار جهوده المستمرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.

وقدمت القافلة أكثر من 3,266 طنًا من المساعدات الإنسانية المتنوعة، تضمنت: ما يزيد عن 1,421 طنًا سلال غذائية ودقيق، أكثر من 635 طنًا مستلزمات إغاثية، وما يتجاوز 1,209 أطنان من المواد البترولية اللازمة لتشغيل المستشفيات والمنشآت الحيوية في القطاع.

كما دفع الهلال الأحمر المصري بإمدادات الشتاء الأساسية، والتي تضمنت أكثر من 2,130 خيمة، ومايزيد عن 8,060 بطانية، إلى جانب أكثر من 4,196 قطعة ملابس، وذلك في إطار حرصه على تخفيف معاناة الأهالي خاصة مع قرب حلول فصل الشتاء.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، مع استمرار جاهزية مراكزه اللوجستية وتكثيف جهوده لتجهيز وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، التي تجاوز إجماليها مليون طن، بمشاركة أكثر من 75 ألف متطوع بالجمعية.