مساعدات غذائية وطبية وشتوية .. الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة «زاد العزة» إلى عزة

أطلق الهلال الأحمر المصري، في الساعات الأولى من صباح اليوم، قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» 299، محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية المتجهة إلى قطاع غزة، في إطار جهوده المستمرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.

قدمت القافلة أكثر من 2,821 طنًا من المساعدات الإنسانية المتنوعة، تضمنت أكثر من 1,104 طنًا سلال غذائية ودقيق، وما يزيد عن 672 طنًا مستلزمات إغاثية وطبية وأدوية علاجية، وما يتجاوز 1,045 طنًا من المواد البترولية اللازمة لتشغيل المستشفيات والمنشآت الحيوية في القطاع.

كما دفع الهلال الأحمر المصري بإمدادات الشتاء الأساسية ، والتي شملت: أكثر من

2,400 بطانية، ونحو 3,530 خيمة، وما يزيد عن 7,882 قطعة ملابس، وذلك في إطار حرصه على تخفيف معاناة الأهالي خاصة مع قرب حلول فصل الشتاء.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، مع استمرار جاهزية مراكزه اللوجستية وتكثيف جهوده لتجهيز وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، التي تجاوز إجماليها مليون طن، بمشاركة أكثر من 75 ألف متطوع بالجمعية.