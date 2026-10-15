الهلال الأحمر يؤهل 1000 متطوع جدبد بالتدريب على الإسعافات الأولية ودعم الحياة الأساسي

يواصل الهلال الأحمر المصري تنفيذ تدريبات متخصصة في الإسعافات الأولية و دعم الحياة الأساسي، ضمن مبادرة «بإيدك تنقذ حياة»، مستهدفًا تدريب دفعة جديدة تضم 1000 متطوع في فروعه الـ27 ووحداته بالجامعات المصرية، وذلك استكمالًا لجهوده في رفع جاهزية المتطوعين وتعزيز قدراتهم على التعامل السريع والسليم مع الحالات الطارئة، عقب تدريب ألف متطوع خلال الشهر الماضي.

وجرى تدريب المتطوعين، في فروع: القليوبية، الدقهلية، الفيوم، المنوفية، الغربية، والسويس، إلى جانب المركز العام بمدينة نصر ومقر زينهم، ووحدة الهلال بجامعة الأهرام الكندية، فيما تتواصل الجهود لاستكمال تنفيذ البرنامج في باقي الفروع والوحدات، وفقًا للخطة الموضوعة.

ويتضمن التدريب جانبًا نظريًا وآخر عمليًا، يشملان عددًا من مهارات التدخل الإسعافي، من بينها الإنعاش القلبي الرئوي (CPR)، استخدام جهاز صدمات القلب الآلي (AED)، التعامل مع حالات انسداد مجرى الهواء، مشكلات التنفس، الأزمات القلبية، الصدمة، نوبات السكري، والتشنجات والإغماء.

كما يتدرب المتطوعون على التعامل مع الجروح، النزيف، الحروق، الكسور، التسمم، إلى جانب العضات واللسعات واللدغات، وحالات التعرض للحرارة أو البرودة الشديدة، بما يعزز قدرتهم على تقديم التدخل الإسعافي المناسب وفقًا لطبيعة كل حالة.

وتأتي هذه التدريبات في إطار جهود الهلال الأحمر المصري لنشر ثقافة الإسعافات الأولية، وتعزيز الاستعداد المجتمعي للتعامل مع الطوارئ، وترسيخ دور المتطوعين في إنقاذ الأرواح.