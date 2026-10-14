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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الهلال الأحمر: قافلة "زاد العزة" الـ295 تحمل أكثر من 2850 طنًا من المساعدات الغذائية والإغاثية والشتوية

الهلال الأحمر: قافلة "زاد العزة" الـ295 تحمل أكثر من 2850 طنًا من المساعدات الغذائية والإغاثية والشتوية
الهلال الأحمر: قافلة "زاد العزة" الـ295 تحمل أكثر من 2850 طنًا من المساعدات الغذائية والإغاثية والشتوية
أ ش أ

 ذكر الهلال الأحمر المصري أن قافلة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة" الـ295 المتجهة إلى قطاع غزة، اليوم الأربعاء، حملت أكثر من 2850 طنًا من المساعدات الإنسانية المتنوعة، وذلك في إطار جهوده المستمرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.

وأوضح الهلال الأحمر، في بيان اليوم الأربعاء، أن المساعدات تضمنت أكثر من 1591 طنًا سلال غذائية ودقيق، ما يتجاوز 204 أطنان مستلزمات طبية وأدوية علاجية ومواد إغاثية، فضلًا عن أكثر من 1085 طنًا من المواد البترولية اللازمة لتشغيل المستشفيات والمنشآت الحيوية في القطاع.

ومع اقتراب فصل الشتاء، واصل الهلال الأحمر المصري مد أهالي غزة بإمدادات الشتاء الأساسية، والتي شملت: ما يزيد على 2100 بطانية، وأكثر من 440 قطعة ملابس، إلى جانب ما يتجاوز 1188 خيمة لإيواء الأسر الفلسطينية المتضررة وتوفير المأوى اللازم لها، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، مع استمرار جاهزية مراكزه اللوجستية وتكثيف جهوده لتجهيز وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، التي تجاوز إجماليها مليون طن، بمشاركة أكثر من 75 ألف متطوع بالجمعية.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أغلقت المنافذ التي تربط قطاع غزة منذ يوم 2 مارس 2025 بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وعدم التوصل لاتفاق لتثبيت وقف إطلاق النار، واخترقت الهدنة بقصف جوي عنيف يوم 18 مارس 2025 وأعادت التوغل بريا بمناطق متفرقة بقطاع غزة كانت قد انسحبت منها.

كما منعت سلطات الاحتلال دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود ومستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب على غزة، ورفضت إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام وإعادة الإعمار إلى قطاع غزة.. وتم استئناف إدخال المساعدات لغزة في مايو 2025 وفق آلية نفذتها سلطات الاحتلال وشركة أمنية أمريكية رغم رفض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لمخالفتها للآلية الدولية المستقرة بهذا الشأن.

وأعلن جيش الاحتلال "هدنة مؤقتة" لمدة 10 ساعات (الأحد 27 يوليو 2025) وعلق العمليات العسكرية بمناطق في قطاع غزة للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية.

وواصل الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) بذل الجهود من أجل إعلان اتفاق شامل لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل إطلاق الأسرى والمحتجزين، حتى تم التوصل فجر يوم 9 أكتوبر 2025، إلى اتفاق ما بين حركة حماس وإسرائيل حول المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشرم الشيخ بوساطة مصرية أمريكية قطرية وجهود تركية.

ودخلت المرحلة الثانية من الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من يوم (الاثنين 2 فبراير 2026) بعد استكمال عملية تبادل الأسرى والمحتجزين وتسليم رفات آخر محتجز إسرائيلي وفق المرحلة الأولى من الاتفاق، حيث تم السماح بدخول الفلسطينيين إلى قطاع غزة وخروج المصابين والجرحى لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية بعد فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري.

الهلال الأحمر المصري قافلة زاد العزة من مصر إلى غزة قطاع غزة المساعدات الإنسانية المتنوعة

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