قافلة «زاد العزة 291».. الهلال الأحمر يواصل دعم غزة بمساعدات غذائية وطبية وإغاثية

يواصل الهلال الأحمر المصرى تقديم المساعدات الإنسانية إلى الاشقاء الفلسطينيين من المواد الغذائية والطبية والإغاثية ومواد بترولية لتلبية احتياجات الأشقاء الفلسطينيين.

مساعدات غزة

أطلق الهلال الأحمر المصري اليوم، قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» رقم 291، محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية والإغاثية المتجهة إلى قطاع غزة، في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق جهود الإغاثة وإيصال المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين.

سلالًا غذائية

وتحمل القافلة أكثر من 2,979 طنًا من المساعدات المتنوعة، تشمل سلالًا غذائية وكميات من الدقيق، إلى جانب مواد إغاثية ومستلزمات طبية، فضلًا عن المواد البترولية اللازمة لتشغيل المستشفيات والمنشآت الحيوية داخل القطاع.

ويواصل الهلال الأحمر المصري جهوده الإنسانية واللوجستية على الحدود منذ بداية الأزمة، مع الحفاظ على جاهزية مراكزه اللوجستية لتجهيز المساعدات وتنسيق عمليات إدخالها إلى قطاع غزة، بما يلبي الاحتياجات الإنسانية المتزايدة.

وتأتي قافلة «زاد العزة 291» ضمن الجهود المتواصلة للهلال الأحمر المصري في دعم الأشقاء الفلسطينيين، حيث تجاوز إجمالي المساعدات التي تم تقديمها إلى قطاع غزة مليون طن، بمشاركة أكثر من 75 ألف متطوع من أعضاء الجمعية، في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية المستمرة.