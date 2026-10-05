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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«زاد العزة 290».. الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة مساعدات جديدة لغزة بحمولة 3185 طنا

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

يواصل الهلال الأحمر المصري،تقديم المساعدات الإنسانية لأهالى غزة، حيث يطلق اليوم قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» 290 محملة بالمساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين.

مصر تسير قافلة إغاثية جديدة لدعم المنشآت الحيوية

حملت القافلة أكثر من 3,185 طنًا من المساعدات الإنسانية المتنوعة، والتي تضمنت سلال غذائية ودقيق ومواد إغاثية ومستلزمات طبية والمواد البترولية اللازمة لتشغيل المستشفيات والمنشآت الحيوية في القطاع.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، مع استمرار جاهزية مراكزه اللوجستية وتكثيف جهوده لتجهيز وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، والتي تجاوز إجماليها مليون طن، بمشاركة أكثر من 75 ألف متطوع بالجمعية.

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