الهلال الأحمر المصري يمد أهالي غزة بأكثر من 3,185 طنًا من المساعدات عبر قافلة «زاد العزة» 289

أطلق الهلال الأحمر المصري، في الساعات الأولى من صباح اليوم، قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» 289، محملة بالمساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين.

حملت القافلة أكثر من 3,185 طنًا من المساعدات الإنسانية المتنوعة، والتي تضمنت سلال غذائية ودقيق ومواد إغاثية ومستلزمات طبية والمواد البترولية اللازمة لتشغيل المستشفيات والمنشآت الحيوية في القطاع.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، مع استمرار جاهزية مراكزه اللوجستية وتكثيف جهوده لتجهيز وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، والتي تجاوز إجماليها مليون طن، بمشاركة أكثر من 75 ألف متطوع بالجمعية.