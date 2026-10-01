في اليوم العالمي للمسنين.. جهود متواصلة للهلال الأحمر في رعاية ودعم كبار السن

يواصل الهلال الأحمر المصري جهوده في رعاية ودعم كبار السن، من خلال منظومة من دور الرعاية والأندية والبرامج والأنشطة الصحية والاجتماعية والتوعوية، بما يلبي احتياجاتهم ويسهم في تعزيز جودة حياتهم.

ويمتلك الهلال الأحمر المصري منظومة من دور وأندية رعاية المسنين موزعة على عدد من المحافظات، تشمل 3 دور لرعاية المسنين بمحافظة الإسكندرية، ودارا لرعاية المسنين بمحافظة القليوبية، إلى جانب ناديين للمسنين بمحافظتي الجيزة وبورسعيد، بما يتيح تقديم خدمات الرعاية والدعم لفئات مختلفة من كبار السن، وتوفير بيئة آمنة وداعمة تلبي احتياجاتهم الاجتماعية والإنسانية.

وتقدم دور وأندية الهلال الأحمر المصري لرعاية المسنين، مجموعة من الخدمات والأنشطة التي تستهدف دعم كبار السن وتعزيز جودة حياتهم، تشمل: الرعاية والخدمات الاجتماعية، الخدمات الطبية والتوعية الصحية والوقائية، التغذية السليمة والعناية الشخصية، إلى جانب الدعم النفسي، وتنفيذ أنشطة ترفيهية، بما يراعي احتياجاتهم المختلفة.

كما يقدم الهلال الأحمر المصري، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، مجموعة من الخدمات داخل عدد من دور الرعاية التابعة للوزارة، تشمل: الخدمات الطبية، الدعم النفسي، الإسعافات الأولية، التوعية الصحية خاصة فيما يتعلق بالتغذية السليمة، إلى جانب توزيع حقائب للمستلزمات الشخصية.

كما يحرص الهلال الأحمر المصري بصورة دورية على تنفيذ حملات وأنشطة توعوية تستهدف كبار السن، تتناول الموضوعات المرتبطة بالصحة والوقاية والتغذية والعناية الشخصية، فضلا عن تقديم الدعم اللوجستي لعدد من دور رعاية المسنين، بما يسهم في توفير الاحتياجات اللازمة وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمقيمين بها.

وتأتي هذه الجهود في إطار الدور الإنساني والمجتمعي الذي يضطلع به الهلال الأحمر المصري، وحرصه على دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة، وتقديم خدمات تستجيب للاحتياجات الصحية والنفسية والاجتماعية لكبار السن، بما يحفظ كرامتهم ويدعم جودة حياتهم.