قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس الإيراني لأمريكا: لن نخضع من خلال عمليات الاغتيال
مدبولي: ملاحظة الرئيس السيسي بشأن مكافأة بعض الطلاب تستهدف تحقيق المساواة
راندا البحيري تدعو لإلغاء قائمة المنقولات: «ضد تجهيز الرجل المصري»
الأعلى للإعلام: منع ظهور ريهام سعيد و ياسمين الخطيب لمدة شهرين
الفراعنة في الصدارة.. خريطة مباريات منتخب مصر المقبلة
مصرع شخصين إثر تحطم مروحية إسعاف في كاليفورنيا
حقيقة فيديو استغاثة مواطن لمنع طرده من شقة سكنية بالعبور.. الداخلية توضح
البرلمان يحيل اعتراض الرئيس على مادة بقانون جامعة كيان إلى اللجنة العامة
الميكروباص بقي خردة.. حادث تصادم بالطريق الأوسطي اتجاه حلوان| صور
نائب رئيس الاتحاد العربي لغرفة الملاحة البحرية: تعطّل الملاحة في مضيق هرمز «سكتة قلبية» للطاقة
التجديد أم الرحيل؟.. أحمد فتوح ينتظر عرض الزمالك لحسم مستقبله
بدل زيادة السعر.. المخابز تطرح حلًا جديدًا للعيش السياحي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انفجارات في أديس أبابا.. أول هجوم بمسيرات يستهدف العاصمة الإثيوبية والحرب تتمدد من الشمال

أديس أبابا
أديس أبابا
خاطر عبادة

أفادت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر دبلوماسية الخميس بأنه سمع دوي انفجارات خلال الليل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مما زاد المخاوف من امتداد الصراع المتجدد في الشمال.


أول هجوم بطائرات مسيرة.. وغارات تستهدف مقر الجيش


وقال مصدر مرتبط بتحالف المعارضة الذي يقاتل القوات الحكومية في شمال إثيوبيا منذ الأسبوع الماضي إن التحالف نفذ عدة غارات بطائرات مسيرة في أديس أبابا بما في ذلك غارات استهدفت مقر الجيش.

ولم تكن هناك أضرار ظاهرة بالقرب من القاعدة العسكرية بحسب شهود عيان لرويترز، وتحدثت المصادر التي قدمت تفاصيل قليلة بشرط عدم الكشف عن هويتها لمناقشة مسألة حساسة.

وإذا تأكد ذلك فسيكون أول هجوم معروف بطائرة بدون طيار للقوات المناهضة للحكومة على العاصمة التي تبعد مئات الكيلومترات عن خطوط المواجهة في تيجراي وأمهرة وعفار.


المخابرات تحظر الطائرات المسيرة فوق العاصمة

 

وأعلن جهاز المخابرات الوطني الأربعاء حظر تحليق الطائرات بدون طيار فوق أديس أبابا والمناطق المحيطة لأسباب أمنية.

ولم يكن معروفاً سابقاً أن قوات المعارضة تستخدم مسيرات مسلحة، لكن هناك أدلة متزايدة على امتلاكها بعض القدرات، حيث أعلنت ميليشيا موالية للحكومة الثلاثاء استيلاءها على هياكل مسيرات وبطاريات من قوات مرتبطة بجبهة تحرير شعب تيجراي إحدى الأعضاء الرئيسيين في التحالف.

وقال إدوارد باخ كبير محللي أفريقيا في شركة فيريسك مابلكروفت إن قدرة المعارضة على ضرب أديس أبابا ستكون "مغيرة لقواعد اللعبة السياسية"، مما يقوض رواية الحكومة بأن العاصمة لم تتأثر بالحرب ويحد من ميزة تكتيكية رئيسية للقوات الفيدرالية وهي تفوقها الجوي.

نزوح عشرات الآلاف وتحطم اتفاق السلام

وأدى اندلاع القتال الأسبوع الماضي إلى تحطيم اتفاقية سلام عمرها أربع سنوات بين جبهة تحرير شعب تيجراي والحكومة الفيدرالية التي أسفرت حربها السابقة عن مقتل مئات الآلاف، وهذه المرة شكلت الجبهة تحالفاً مع ست جماعات مسلحة تهدف للإطاحة بحكومة آبي أحمد.

وتتقدم القوات الفيدرالية في جنوب تيجراي مقتربة من العاصمة الإقليمية ميكيلي، بينما سيطر تحالف المعارضة على بلدات في عفار المجاورة.

وأعلنت ميليشيا قوات السلام الحكومية في تيجراي الأربعاء سيطرتها على بلدة كوريم التي تقع على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب ميكيلي إلى جانب الجيش الإثيوبي.

وفي عفار حيث سيطرت جبهة تحرير شعب تيجراي على عدة مدن في الأيام الأولى أجبر القتال عشرات الآلاف على الفرار حسبما صرحت فاليري براونينج إحدى مؤسسات جمعية عفار لتنمية الرعاة لرويترز.

وقال مسؤول حكومي في عفار الخميس إن القوات الفيدرالية والإقليمية استعادت السيطرة على بلدتي إريبتي وأبالا قرب الحدود مع تيجراي.

مخاوف من زعزعة القرن الأفريقي 

ويؤدي الصراع إلى زيادة زعزعة استقرار القرن الأفريقي الذي يعاني بالفعل من الحرب الأهلية في السودان والتوترات حول الوصول للبحر الأحمر بين إثيوبيا وإريتريا وتداعيات صراعات الشرق الأوسط.

واتهمت الحكومة الإثيوبية دولا مجاورة بدعم تحالف المعارضة وهو ما تنفيه الدول الثلاث، وذهب كبير إداريي عفار الحاج عواول أربا أبعد من ذلك هذا الأسبوع مصرحاً لقناة الجزيرة القطرية بأن جنوداً إريتريين عبروا إلى عفار للانضمام لهجوم التحالف.

وفي الحرب السابقة قاتلت إريتريا إلى جانب الحكومة الفيدرالية ضد جبهة تحرير شعب تيجراي، لكن العلاقات توترت بعد الحرب إذ اعتبرت أسمرة تأكيدات آبي المتكررة بأن لإثيوبيا غير الساحلية الحق في الوصول للبحر تهديداً ضمنياً، بينما قال آبي أحمد إن إثيوبيا تعتزم تأمين الوصول للبحر بالوسائل السلمية.

أديس أبابا أثيوبيا هجوم مسيرات حرب أثيوبيا تيجراي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بالأسماء.. تعيين 685 معاون نيابة عامة من خريجي دفعتي 2021 و2022

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

رمضان صبحي

مفاجأة مدوية.. ماذا حدث في عينة رمضان صبحي؟.. حيثيات الحكم تكشف التفاصيل

محمد هاني

اللاعب قلبه جامد.. أمير هشام يكشف مفاجأة بشأن مستقبل محمد هاني مع الأهلي

التسبيح

تسبيح إذا قلته يفتح الله لك كل أبواب الرزق.. ردده 100 مرة

غادة ضحية الاسكندرية

أمها متعرفش إنها اتقـ تلت.. أسرار جديدة في انهاء حياة سيدة الإسكندرية على يد طليقها

أسعار البيض

بعد شهور من التراجع.. قفزة مفاجئة في أسعار البيض وهذا سعر الكرتونة؟

التسبيح

التسبيح الأعظم في الليل .. كلمتان تسقط بهما جميع ذنوبك

ترشيحاتنا

استطلاع: 86% من الأمريكيين يؤيدون فرض معايير سلامة مستقلة على شركات الذكاء الاصطناعي

استطلاع: 86% من الأمريكيين يؤيدون فرض معايير سلامة مستقلة على شركات الذكاء الاصطناعي

العلم السوري

رويترز: محادثات سرية مباشرة بين الحكومة السورية وحزب الله في تركيا

أعمال الدورة السابعة والثلاثين لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة

منال عوض: التصحر يهدد الأمن الغذائي والمائي.. ومصر تقود تحركًا عربيًا لمواجهته

بالصور

الدولار والريال.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس

اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم

في موسمه.. طريقة عمل الزيتون والليمون المعصفر المخلل في البيت بطعم المطاعم

الزيتون المخلل
الزيتون المخلل
الزيتون المخلل

شايف جسمك متكسّر وعضلاتك شادّة عليك؟.. سر كوب الكاكاو باللبن وفوائده المُدهشة

الكاكاو
الكاكاو
الكاكاو

قبل تطعيم الحصبة في المدرسة.. تحذير للأمهات من 8 أشياء لازم تعرفيها عن الطفل أولًا

تطعيم الحصبة
تطعيم الحصبة
تطعيم الحصبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد