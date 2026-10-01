حقيقة فيديو استغاثة مواطن لمنع طرده من شقة سكنية بالعبور.. الداخلية توضح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من أحد خصومه والزعم بعدم إستجابة الأجهزة الأمنية لإستغاثته أثناء تنفيذ قرار بطرده من شقة سكنية بمدينة العبور بالقليوبية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 27/ سبتمبر المنقضى قامت حملة أمنية من قسم شرطة ثان العبور صحبة محضر من النيابة العامة لتنفيذ قرار قضائى بتمكين أحد الأشخاص من شقة سكنية وإخلاء قاطنيها.. وأن "القائم على التصوير"هو المقيم بالشقة محل التنفيذ وقيامه بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه ونشره بمواقع التواصل الإجتماعى فى محاولة لتعطيل تنفيذ قرار التمكين.





وتم تنفيذ القرار فى حينه .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.





