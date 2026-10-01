ترامب: من المحتمل تكثيف عمليات القصف على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن احتمالية تكثيف عمليات القصف على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وقال ترامب إن إدارته لا تزال تدرس إمكانية فرض حظر على صادرات الديزل الأمريكية، مؤكدًا أن هذا الملف مطروح للنقاش بشكل يومي، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الوقود وتراجع الإمدادات في الأسواق.

وأوضح ترامب، الأربعاء، أن الولايات المتحدة تبحث بصورة مستمرة خيار تقييد أو وقف صادرات الديزل بهدف زيادة الكميات المتاحة داخل السوق المحلية والمساهمة في خفض الأسعار.