السودان.. مقـ.تل 5 مدنيين وإصابة 47 بمسيرة للدعم السريع على سكن طلابي

أفادت ‏شبكة أطباء السودان بمقتل 5 مدنيين وإصابة 47 آخرين بمسيرة للدعم السريع على سكن طلابي بالأبيض .

واتهمت شبكة أطباء السودان، ميليشيا الدعم السريع، بنهب مستشفى سوداري الريفي في ولاية شمال كردفان وتدمير معداته، وذلك عقب إعلان الجيش السوداني استعادة السيطرة على البلدة.

وقالت الشبكة إن المستشفى كان يقدم خدماته لأكثر من 50 ألف أسرة قبل اندلاع الحرب، مشيرة إلى أن ميليشيا الدعم السريع هاجمت المنشأة الصحية ونهبت بنيتها التحتية ومعداتها، قبل أن تتركها في حالة خراب.



وأضافت أن أعمال النهب والتدمير حرمت المدنيين من خدمات الرعاية الصحية الأساسية، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الطبية للسكان نتيجة استمرار الحرب وتداعياتها الإنسانية.

واعتبرت الشبكة أن نهب المستشفى وتدميره يمثلان اعتداءً مباشرًا على حق المدنيين في الحصول على الرعاية الصحية، داعية المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية إلى إدانة هذه الانتهاكات والعمل على حماية المنشآت الطبية والعاملين فيها.