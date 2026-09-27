عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا، حيث أكد مراسلها أن مسيرات الدعم السريع تستهدف مستودعات أم عليلة للبترول بمدينة ود مدني وسط السودان.

واتهمت شبكة أطباء السودان، ميليشيا الدعم السريع، بنهب مستشفى سوداري الريفي في ولاية شمال كردفان وتدمير معداته، وذلك عقب إعلان الجيش السوداني استعادة السيطرة على البلدة.

وقالت الشبكة إن المستشفى كان يقدم خدماته لأكثر من 50 ألف أسرة قبل اندلاع الحرب، مشيرة إلى أن ميليشيا الدعم السريع هاجمت المنشأة الصحية ونهبت بنيتها التحتية ومعداتها، قبل أن تتركها في حالة خراب.