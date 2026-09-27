إبراهيم حسن: محمد عبد المنعم خارج سفرية جنوب السودان بسبب أرضية الملعب

أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، أنه تقرر خروج محمد عبد المنعم من القائمة المسافرة ظهر اليوم إلى جنوب السودان، بسبب إجراء اللاعب مسبقًا عملية الرباط الصليبي، والتحذيرات الطبية من اللعب على أرضية ملعب مباراة جنوب السودان المصنوعة من النجيل الصناعي، بناءً على التقرير الطبي لناديه نيس الفرنسي.

تغادر ظهر اليوم بعثة منتخب مصر متجهة إلى جنوب السودان لمواجهتها يوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027

موعد مباراة مصر وجنوب السودان

يواجه منتخب مصر، بقيادة حسام حسن، نظيره جنوب السودان يوم الثلاثاء 29 سبتمبر الجاري، في مدينة جوبا، على أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويسعى الفراعنة إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، بعد التعادل السلبي أمام أنجولا في الجولة الأولى من التصفيات.

تعادل سلبي أمام أنجولا

كان منتخب مصر قد استهل مشواره في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027 بالتعادل السلبي أمام أنجولا، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على استاد القاهرة الدولي.

وحصد كل منتخب نقطة واحدة من المواجهة، لتبقى المنافسة مفتوحة في المجموعة الثانية قبل الجولة الثانية.