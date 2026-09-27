منتخب مصر يتوجه لجوبا استعدادا للقاء جنوب السودان اليوم

تتوجه بعثة منتخب مصر إلى مدينة جوبا اليوم الأحد 27 سبتمبر، على متن طائرة خاصة، استعدادًا لخوض مواجهة جنوب السودان في ثاني مبارياته بالمجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2027.

ويعمل الجهاز الفني بقيادة حسام حسن على تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للمباراة، خاصة في ظل ضيق الوقت بين مواجهتي أنجولا وجنوب السودان.

موعد مباراة مصر وجنوب السودان

يواجه منتخب مصر، بقيادة حسام حسن، نظيره جنوب السودان يوم الثلاثاء 29 سبتمبر الجاري، في مدينة جوبا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويسعى الفراعنة إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، بعد التعادل السلبي أمام أنجولا في الجولة الأولى من التصفيات.

تعادل سلبي أمام أنجولا

كان منتخب مصر قد استهل مشواره في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027 بالتعادل السلبي أمام أنجولا، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الجمعة على استاد القاهرة الدولي.

وحصد كل منتخب نقطة واحدة من المواجهة، لتبقى المنافسة مفتوحة في المجموعة الثانية قبل الجولة الثانية.

ترتيب مجموعة مصر

وجاء ترتيب المجموعة الثانية بعد الجولة الأولى كالتالي:

مالاوي – 3 نقاط

أنجولا – نقطة واحدة

مصر – نقطة واحدة

جنوب السودان – دون نقاط