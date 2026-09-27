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تحورات جديدة لـ الإنفلونزا.. أمجد الحداد يكشف تحركات الصحة العالمية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تحورات جديدة لـ الإنفلونزا.. أمجد الحداد يكشف تحركات الصحة العالمية

اللقاحات
اللقاحات
البهى عمرو

مع استمرار ظهور تحورات جديدة للفيروسات وانتشار سلالات محدثة من الإنفلونزا، تتجه الأنظار إلى جهود منظمة الصحة العالمية وشركات اللقاحات لرصد التغيرات الفيروسية وتحديث اللقاحات بما يتناسب مع السلالات المنتشرة، خاصة مع تسجيل أدوار مرضية شديدة خلال الفترة الأخيرة.

وقال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بالهيئة العامة للمصل واللقاح، إن هناك تحديثًا مستمرًا في الأحداث والقرارات داخل منظمة الصحة العالمية، بالتوازي مع تحديث عالمي تقوم به شركات اللقاحات على مستوى العالم.

سلالات محدثة من العام الماضي

مصل الأنفلونزا
اللقاح

وأوضح الحداد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6» على قناة «الحياة»، أن السلالات الفيروسية الموجودة حاليًا هي سلالات محدثة من تلك التي تم التعامل معها ومواجهتها خلال العام الماضي.

وأشار إلى أن أحد التحورات التي شهدتها الإنفلونزا أدى إلى معاناة شديدة جدًا لدى بعض الأشخاص، بالتزامن مع ظهور تحور جديد وظهور أدوار مرضية شديدة للغاية.

الصحة العالمية تتابع تحورات الفيروسات

 

ولفت استشاري الحساسية والمناعة إلى أن منظمة الصحة العالمية تطالب بإجراء مسحات في مختلف دول العالم، بهدف رصد وتحديد الفيروسات المنتشرة ومتابعة تحوراتها والتعرف على أنواع الإنفلونزا المختلفة.

وأوضح أن عمليات الرصد تشمل الإنفلونزا من النوع A بمختلف فصائلها، بما يساعد على تحديد السلالات والتحورات المنتشرة بصورة مستمرة.

تحديث اللقاحات لمواجهة التحورات

 

وأكد الحداد أن رصد السلالات الفيروسية وتحوراتها يمثل خطوة مهمة لضمان تحديث اللقاحات وتغطيتها لأكبر قدر ممكن من التحورات المستجدة.

وأشار إلى أن المتابعة العالمية المستمرة للفيروسات والإنفلونزا تساعد الجهات الصحية وشركات اللقاحات على التعرف على التغيرات التي تطرأ على السلالات، والعمل على تحديث اللقاحات وفقًا للمتغيرات التي يتم رصدها.

و​أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن توافر لقاح الإنفلونزا الموسمية بجميع المحافظات، مؤكدة أهمية الحصول عليه سنويًا للوقاية من الفيروس ومضاعفاته الخطيرة، بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء الذي يشهد ذروة انتشار العدوى التنفسية.

اللقاحات السلالات الفيروسية الصحة الصحة العالمية الفيروسات الإنفلونزا التغيرات الفيروسية

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