استشاري حساسية ومناعة: تحديث عالمي للقاحات الإنفلونزا لمواجهة التحورات الشديدة

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بالهيئة العامة للمصل واللقاح، إن هناك تحديثًا مستمرًا في الأحداث والقرارات داخل منظمة الصحة العالمية، بالتوازي مع تحديث عالمي تقوم به كل شركات اللقاحات على مستوى العالم.

وأوضح الحداد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6» على قناة «الحياة»، أن السلالات الفيروسية الموجودة حاليًا هي سلالات محدثة للتي تم التعامل معها ومواجهتها العام الماضي.

وأشار إلى أن أحد التحورات التي شهدتها الإنفلونزا أدت إلى معاناة الشديدة جدًا للناس، في ظل وجود تحور جديد وظهور أدوار مرضية شديدة للغاية.

ولفت إلى أن منظمة الصحة العالمية تطالب وتنادي عالميًا بأخذ مسحات من كل الدول على مستوى العالم، وذلك لرصد وتحديد الفيروسات المنتشرة ومتابعة تحوراتها ومعرفة أنواع الإنفلونزا المختلفة، وعلى رأسها إنفلونزا A بكافة فصائلها، بما يضمن شمول اللقاح وتغطيته لكافة التحورات المستجدة.