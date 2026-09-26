تحليل: ظاهرة "نينو الخارقة" المتوقعة في (2026- 2027) لن تهز الطلب العالمي على الغاز المسال

كر محللو "بيرنشتاين" أن ظاهرة "سوبر النينو" أو "نينو الخارقة" المتوقعة خلال (2026 - 2027) من غير المرجح أن تضعف الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بشكل ملموس، رغم احتمال تسجيل شتاءات أكثر دفئا في آسيا.

ونقلت منصة "أنفستنج" الاقتصادية عن المحللين - في مذكرة بحثية - أنه حتى لو أصبحت الظاهرة من أقوى ما تم تسجيله، فإن تراجع واردات آسيا من الغاز المسال قد يكون أقل من مليار قدم مكعب يوميا، أي نحو 1% فقط من الواردات العالمية، وهو مستوى يقع ضمن التقلبات الطبيعية للطلب سنويا.

يذكر أن محللي "بيرنشتاين" يتبعون وشركة "بيرنشتاين للأبحاث" (Bernstein Research)، وهي جهة متخصصة في أبحاث الأسهم والأسواق، وتغطي أكثر من 1000 سهم عالميًا.

واستخدم المحللون، اليابان كنموذج لآسيا، نظرا لتأثرها الكبير بأنماط الطقس المرتبطة بالنينو واعتمادها على واردات الغاز المسال.. ووجدوا علاقة قوية بين عدد أيام التدفئة، كمؤشر على الطلب الشتوي، وبين استهلاك الغاز المسال مقابل غياب شبه كامل للعلاقة مع أيام التبريد الصيفية.

وفي سيناريو "سوبر النينو"، من المتوقع أن ينخفض عدد أيام التدفئة في اليابان بنسبة 19 في المئة، لكن استهلاك الغاز المسال سينخفض بنسبة 2% فقط ليصل إلى 9.1 مليارات قدم مكعب يوميا، بسبب وجود مكون أساسي ثابت من الطلب لا يتأثر كثيرا بالطقس.

وتطبيق هذا الانخفاض على بقية آسيا يعني تراجع الواردات الإقليمية بأقل من 0.7 مليار قدم مكعب يوميا، أي نحو 1% من الواردات العالمية، مقارنة بتقلبات سنوية تاريخية تراوحت بين انخفاض 11 في المئة وزيادة 23 في المئة.

وأضاف المحللون أن العوامل الهيكلية، مثل مستويات التخزين، اقتصاديات التحول بين الوقود، أسعار الغاز المسال والفحم، واضطرابات الإمدادات، سيكون لها تأثير أكبر من تغيرات درجات الحرارة المرتبطة بالنينو.