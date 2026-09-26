قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مساعد وزير الخارجية الأسبق يكشف لـ«صدى البلد» سيناريوهات المواجهة بين واشنطن وطهران وموقف إسرائيل
كل التحية والإعجاب.. أحمد موسى: رسائل رئيس الوزراء بالأمم المتحدة تمثل مصر بكل قوة وشرف
محامي ميار الببلاوي: تأييد إلزام محمد أبو بكر بتعويض موكلتي يسدل الستار على الدعوى
أحمد موسى: الشعب المصري فاهم وعارف تحديات البلد أكتر من أنصاف المثقفين
مصر على رأس المجموعة الثانية ببطولة إفريقيا لناشئي الريشة الطائرة
أحمد موسى: أهالي القرى ملح الأرض ويدعمون الدولة المصرية.. ومش يسمحوا لحد يهد البلد
وزير الخارجية السعودي: أمن الخليج العربي مرتبط بأمن العالم
بعد اعتقاله في فرنسا.. جمهور سعد لمجرد يستغيث بملك المغرب: يا صاحب الجلالة نلتمس منكم التدخل
الجارديان ترصد تفاصيل الحياة اليومية في غزة.. كوب الشاي يكشف معاناة الفلسطينيين تحت الحصار
وزير الدفاع يكرم القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة.. فيديو وصور
رئيس الوزراء البريطاني يستعد لطرح رؤيته الاقتصادية وسط تحديات التضخم وحرب إيران
روسيا وألمانيا تعقدان اجتماعا مغلقا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل تصح الصلاة داخل السيارة؟.. دار الإفتاء توضح حكم الفريضة والنافلة أثناء السفر

دار الإفتاء
دار الإفتاء
عبد الرحمن محمد

قد يجد بعض المسافرين أنفسهم مضطرين إلى أداء الصلاة داخل السيارة، نتيجة تعذر التوقف أو النزول منها، أو خشية خروج وقت الصلاة قبل الوصول إلى وجهتهم، وهو ما يثير تساؤلات حول حكم الصلاة في وسائل المواصلات، والضوابط الشرعية التي تحدد جواز أداء الفريضة أو النافلة أثناء السفر.

وفي هذا السياق، أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الصلاة داخل السيارة، مبينة الحالات التي يجوز فيها للمسافر أداء الصلاة أثناء وجوده في وسيلة المواصلات، والفرق بين صلاة النافلة والفريضة، إلى جانب الأحكام المتعلقة بالجمع بين الصلوات عند السفر.

حكم صلاة النافلة والفريضة داخل السيارة

أكدت دار الإفتاء المصرية، عبر بوابتها الرسمية، أنه يجوز للمسافر أداء صلاة النافلة داخل وسائل المواصلات، سواء كانت سيارة أو طائرة أو قطارًا أو غيرها، وله أن يصلي حيثما توجهت به وسيلة المواصلات وعلى الهيئة التي يستطيعها.

واستندت الدار في بيان الحكم إلى قول الله تعالى: «وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ»، موضحة أن جمهور العلماء أجازوا ذلك في السفر عمومًا، بينما اشترط الإمام مالك أن يكون السفر من النوع الذي تُقصر فيه الصلاة.

وبالنسبة إلى صلاة الفريضة، فأوضحت دار الإفتاء أنه لا يجوز للمسلم أداؤها داخل السيارة أو غيرها من وسائل المواصلات إلا عند وجود عذر شرعي يمنعه من النزول وأداء الصلاة على هيئتها المعتادة.

ومن الأعذار التي تبيح الصلاة داخل وسيلة المواصلات الخوف على النفس أو المال من عدو أو سبع، أو الخشية من الانقطاع عن رفقة السفر، أو التعرض للأذى بسبب المطر والوحل، وكذلك عدم القدرة على النزول من وسيلة المواصلات لأداء الصلاة المكتوبة مع احتمال خروج وقتها إذا لم يصلها المكلف داخلها.

ماذا يفعل المسافر إذا اقترب موعد الصلاة التالية؟

وأوضحت دار الإفتاء المصرية أنه إذا كانت الصلاة التي حان وقتها مما يجوز جمعها مع الصلاة التي تسبقها أو تليها، فمن الأفضل للمسافر أن ينوي الجمع بين الصلاتين، سواء جمع تقديم أو جمع تأخير، ويؤديهما معًا عند وصوله إلى وجهته، عملًا بقول العلماء الذين أجازوا ذلك.

وأضافت الدار أنه إذا كانت الصلاة من الصلوات التي لا يجوز الجمع بينها وبين غيرها، أو كان وقت السفر يستغرق وقتي الصلاتين معًا، بحيث يتعذر على المسافر النزول لأداء الصلاة في وقتها، فإن العذر يتحقق في حقه، ويجوز له أداء الصلاة داخل وسيلة المواصلات دون حرج.

وأشارت إلى أن الشافعية أوجبوا إعادة الصلاة في هذه الحالة، باعتبار أن العذر من الأعذار النادرة، ولذلك يُستحب للمسافر قضاء الصلاة بعد ذلك خروجًا من الخلاف الفقهي.

 حكم الصلاة في السيارة عند السفر

وقال الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية ، إن أداء الصلاة في وقتها من أفضل الأعمال التي يُثاب عليها العبد، وينبغي للمسلم المحافظة عليها قبل دخول وقت الصلاة التالية، ما لم يكن لديه عذر يمنعه من ذلك.

وأوضح عاشور، في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها على موقع «يوتيوب»، ردًا على سؤال حول صحة الصلاة داخل السيارة، أنه إذا تمكن المسافر من إيقاف السيارة والنزول لأداء الصلاة قائمًا بجانبها، فإن ذلك هو الأولى والأفضل.

وأضاف أنه إذا تعذر على المسافر التوقف والنزول لأداء الصلاة، فيمكنه الجمع بين الصلاتين اللتين يجوز الجمع بينهما، مثل الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، مع جواز جمع التأخير في هذه الحالة.

وتابع أمين الفتوى أنه إذا كان المسافر أمام صلاتين لا يجوز الجمع بينهما، مثل العصر والمغرب، ولم يتمكن من النزول من السيارة لأداء الصلاة، فيجوز له الصلاة داخل السيارة، استنادًا إلى قاعدة «الميسور لا يسقط بالمعسور».

وشدد عاشور على أن المسافر في هذه الحالة يؤدي الصلاة داخل السيارة مع الإيماء عند الركوع والسجود، مع تحري اتجاه القبلة قدر استطاعته، بما يراعي ظروفه والعذر الذي يمنعه من أداء الصلاة خارج وسيلة المواصلات.

الصلاة داخل السيارة الفريضة دار الإفتاء الجمع بين الصلوات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

رافضاً الدخول في أي أزمات.. محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر

السيدة المتوفاة بالغربية

إعادة الجثمان من المسجد.. شبهات جنائية تؤجل دفن سيدة بالغربية

منتخب مصر الوطني

إخطار بالمغادرة.. القصة الكاملة لـ خروج صلاح من معسكر منتخب مصر

السيدة المتوفاه

واقعة غربية.. إعادة جثمان سيدة بعد الصلاة عليها وقبل دفنها لمنزلها بالغربية..ما القصة؟

محمد الشناوي

الأهلي يصعّد أزمة الشناوي.. قرار حاسم تجاه منتخب مصر حال استمرار حسام حسن

أسعار البيض

20 جنيه مرة واحدة.. تحرك مفاجئ فى أسعار البيض اليوم السبت

علي محمود

دقائق كلفت مبلغًا ضخمًا.. كم سيدفع الأهلي مقابل مشاركة علي محمود مع منتخب مصر؟

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم وصل سعر الكيلو؟

ترشيحاتنا

الدكتور مجدي مرشد

برلماني: كلمة مدبولي بالأمم المتحدة عكست رؤية مصر لإصلاح النظام الدولي

أحمد حافظ

برلماني: كلمة مصر أمام الأمم المتحدة تضع رؤية متكاملة لأمن المنطقة.. والحلول السياسية طريق الاستقرار

موسى مصطفى موسى

رئيس حزب الغد: الموقف المصري يجمع بين الدفاع عن الحقوق المشروعة وطرح حلول سياسية واقعية للأزمات الدولية

بالصور

وزير الدفاع يكرم القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة.. فيديو وصور

وزير الدفاع يكرم عددا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة
وزير الدفاع يكرم عددا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة
وزير الدفاع يكرم عددا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة

ماذا يحدث عند تناول شريحتين من خبز الحبة الكامة يوميًا؟.. خفض الكوليسترول وتقليل محيط الخصر

تناول شريحة خبز يوميًا تخفض الكوليسترول وتقلل محيط الخصر
تناول شريحة خبز يوميًا تخفض الكوليسترول وتقلل محيط الخصر
تناول شريحة خبز يوميًا تخفض الكوليسترول وتقلل محيط الخصر

وردي فاتح.. هيدي كرم تتألق بإطلالة صيفية في أحدث ظهور

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

أفضل مواعيد تناول الإفطار والغداء والعشاء.. التوقيت المناسب وتأثيره على الوزن

هل تناول الطعام مبكرًا يساعد على إنقاص الوزن؟
هل تناول الطعام مبكرًا يساعد على إنقاص الوزن؟
هل تناول الطعام مبكرًا يساعد على إنقاص الوزن؟

فيديو

وزير الدفاع يكرم عددا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة

وزير الدفاع يكرم القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة.. فيديو وصور

وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة

وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

المزيد