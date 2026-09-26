هل تصح الصلاة داخل السيارة؟.. دار الإفتاء توضح حكم الفريضة والنافلة أثناء السفر

قد يجد بعض المسافرين أنفسهم مضطرين إلى أداء الصلاة داخل السيارة، نتيجة تعذر التوقف أو النزول منها، أو خشية خروج وقت الصلاة قبل الوصول إلى وجهتهم، وهو ما يثير تساؤلات حول حكم الصلاة في وسائل المواصلات، والضوابط الشرعية التي تحدد جواز أداء الفريضة أو النافلة أثناء السفر.

وفي هذا السياق، أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الصلاة داخل السيارة، مبينة الحالات التي يجوز فيها للمسافر أداء الصلاة أثناء وجوده في وسيلة المواصلات، والفرق بين صلاة النافلة والفريضة، إلى جانب الأحكام المتعلقة بالجمع بين الصلوات عند السفر.

حكم صلاة النافلة والفريضة داخل السيارة

أكدت دار الإفتاء المصرية، عبر بوابتها الرسمية، أنه يجوز للمسافر أداء صلاة النافلة داخل وسائل المواصلات، سواء كانت سيارة أو طائرة أو قطارًا أو غيرها، وله أن يصلي حيثما توجهت به وسيلة المواصلات وعلى الهيئة التي يستطيعها.

واستندت الدار في بيان الحكم إلى قول الله تعالى: «وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ»، موضحة أن جمهور العلماء أجازوا ذلك في السفر عمومًا، بينما اشترط الإمام مالك أن يكون السفر من النوع الذي تُقصر فيه الصلاة.

وبالنسبة إلى صلاة الفريضة، فأوضحت دار الإفتاء أنه لا يجوز للمسلم أداؤها داخل السيارة أو غيرها من وسائل المواصلات إلا عند وجود عذر شرعي يمنعه من النزول وأداء الصلاة على هيئتها المعتادة.

ومن الأعذار التي تبيح الصلاة داخل وسيلة المواصلات الخوف على النفس أو المال من عدو أو سبع، أو الخشية من الانقطاع عن رفقة السفر، أو التعرض للأذى بسبب المطر والوحل، وكذلك عدم القدرة على النزول من وسيلة المواصلات لأداء الصلاة المكتوبة مع احتمال خروج وقتها إذا لم يصلها المكلف داخلها.

ماذا يفعل المسافر إذا اقترب موعد الصلاة التالية؟

وأوضحت دار الإفتاء المصرية أنه إذا كانت الصلاة التي حان وقتها مما يجوز جمعها مع الصلاة التي تسبقها أو تليها، فمن الأفضل للمسافر أن ينوي الجمع بين الصلاتين، سواء جمع تقديم أو جمع تأخير، ويؤديهما معًا عند وصوله إلى وجهته، عملًا بقول العلماء الذين أجازوا ذلك.

وأضافت الدار أنه إذا كانت الصلاة من الصلوات التي لا يجوز الجمع بينها وبين غيرها، أو كان وقت السفر يستغرق وقتي الصلاتين معًا، بحيث يتعذر على المسافر النزول لأداء الصلاة في وقتها، فإن العذر يتحقق في حقه، ويجوز له أداء الصلاة داخل وسيلة المواصلات دون حرج.

وأشارت إلى أن الشافعية أوجبوا إعادة الصلاة في هذه الحالة، باعتبار أن العذر من الأعذار النادرة، ولذلك يُستحب للمسافر قضاء الصلاة بعد ذلك خروجًا من الخلاف الفقهي.

حكم الصلاة في السيارة عند السفر

وقال الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية ، إن أداء الصلاة في وقتها من أفضل الأعمال التي يُثاب عليها العبد، وينبغي للمسلم المحافظة عليها قبل دخول وقت الصلاة التالية، ما لم يكن لديه عذر يمنعه من ذلك.

وأوضح عاشور، في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها على موقع «يوتيوب»، ردًا على سؤال حول صحة الصلاة داخل السيارة، أنه إذا تمكن المسافر من إيقاف السيارة والنزول لأداء الصلاة قائمًا بجانبها، فإن ذلك هو الأولى والأفضل.

وأضاف أنه إذا تعذر على المسافر التوقف والنزول لأداء الصلاة، فيمكنه الجمع بين الصلاتين اللتين يجوز الجمع بينهما، مثل الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، مع جواز جمع التأخير في هذه الحالة.

وتابع أمين الفتوى أنه إذا كان المسافر أمام صلاتين لا يجوز الجمع بينهما، مثل العصر والمغرب، ولم يتمكن من النزول من السيارة لأداء الصلاة، فيجوز له الصلاة داخل السيارة، استنادًا إلى قاعدة «الميسور لا يسقط بالمعسور».

وشدد عاشور على أن المسافر في هذه الحالة يؤدي الصلاة داخل السيارة مع الإيماء عند الركوع والسجود، مع تحري اتجاه القبلة قدر استطاعته، بما يراعي ظروفه والعذر الذي يمنعه من أداء الصلاة خارج وسيلة المواصلات.