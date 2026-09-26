زيلينسكي يفرض عقوبات على 44 شخصًا بسبب انتخابات مجلس الدوما الروسي

فرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، عقوبات على 44 شخصاً تقول كييف إنهم متورطون في انتخابات مجلس الدوما الروسي التي أجريت في مناطق من أوكرانيا تخضع للسيطرة الروسية.

وبحسب بيان صادر عن مكتب الرئاسة الأوكرانية، فقد وقّع زيلينسكي مرسوماً ينفذ قراراً صادراً عن مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني بفرض العقوبات.

وتضم القائمة أشخاصاً سبق انتخابهم في هيئات محلية أنشأتها السلطات الروسية في المناطق التي تسيطر عليها موسكو، بالإضافة إلى أفراد آخرين تتهمهم السلطات الأوكرانية بالتعاون مع روسيا.

ومن بين الأسماء المذكورة: الصحفية والمعلقة إيرينا كوكسينكوفا، والنائب الأوكراني السابق يوري أونيشوك.

وأعلن مكتب الرئاسة الأوكرانية أن كييف لا تعترف بالانتخابات وتعتبر نتائجها والوثائق ذات الصلة غير ذات أثر قانوني.

كما اتهمت السلطات الروسية بالسعي إلى استخدام العملية الانتخابية لتعزيز سيطرتها على المناطق.