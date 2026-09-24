مبعوث روسي: موسكو لم تشكل أي تهديد للمنشآت النووية في أوكرانيا

أكد ميخائيل أوليانوف، المندوب الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، أن روسيا لم تشن أي هجمات على المنشآت النووية الأوكرانية، رافضًا الاتهامات الموجهة إلى موسكو بشأن تهديد السلامة النووية في أوكرانيا.

وقال أوليانوف، خلال إيجاز صحفي، تعليقًا على قرار اعتمده المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ويدعو روسيا إلى وقف جميع الإجراءات في المنشآت النووية الأوكرانية وضدها، إن موسكو «لم تقم قط بأي هجمات على المنشآت النووية في أوكرانيا، ولا توجد أمثلة على ذلك».

وانتقد الدبلوماسي الروسي القرار الذي قدمته كندا، معتبرًا أن صياغته لا توضح المقصود بمطالبة روسيا بوقف «الإجراءات في المنشآت النووية»، متسائلًا عما إذا كان المقصود وقف إمدادها بالكهرباء والمياه أو تعليق أعمال الصيانة والخدمات.

وأضاف أوليانوف أن الانطباع السائد بأن جميع التهديدات التي تواجه السلامة النووية في أوكرانيا مصدرها روسيا لا يتوافق، بحسب قوله، مع التقارير الدورية التي يقدمها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الوضع النووي في البلاد.

وأوضح أن المحطات النووية الأوكرانية الأربع لم تتعرض، وفق روايته، لهجمات روسية، مشيرًا إلى أن خبراء الوكالة شاهدوا أو سمعوا عن طائرات مسيرة تحلق بالقرب من المنشآت، لكنها لم تضرب المحطات.

وانتقد كذلك إعلان حالات التأهب للغارات الجوية والصاروخية داخل المحطات النووية، واعتبر اقتياد خبراء الوكالة إلى الملاجئ خلال تلك الحالات أمرًا غير مبرر، بحسب تعبيره.

وأشار المندوب الروسي إلى أن القرار حظي، وفقًا له، بدعم نحو ثلث أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقط، موضحًا أن الدول الأوروبية وحلفاءها دعموا القرار، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، وصوتت روسيا والصين وإيران ضده.