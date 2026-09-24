مصرع ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة في انهيار منزل بالسنبلاوين

شهدت قرية برهمتوش التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، انهيار غرفة بالطابق الثاني على الطابق الأول داخل منزل مكون من طابقين ومشيد بالطوب اللبن، بجوار مصنع محمد خضير للملابس.



تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة بالحادث،

وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إسعاف إلى موقع الانهيار، حيث تم التعامل مع 3 حالات.

وأسفر الحادث عن مصرع نسمة محمود محمد، 41 عاما ، مقيمة السنبلاوين، باختناق وكدمات بالجسم، محمد رشدي أباظة، 18 عاما ، بعد تعرضه لتوقف بعضلة القلب، كما توفي الطفل يوسف رشدي أباظة، عامان ونصف، إثر توقف بعضلة القلب، داخل مستشفى السنبلاوين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة المعنية متابعة الحادث والوقوف على أسبابه وملابساته.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .