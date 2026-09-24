محافظ الدقهلية يتفقد شوارع وميادين حي غرب المنصورة لمتابعة مستوى الخدمات

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عددًا من شوارع وميادين حي غرب المنصورة، لمتابعة الحالة العامة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على مستوى النظافة ورصد الإشغالات والتعديات على الطريق العام، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتفقد محافظ الدقهلية ميدان الجامعة الجديد، وشدد على محمد أمين، رئيس حي غرب المنصورة، بضرورة المتابعة المستمرة لمستوى النظافة بالميدان، ورفع أي مخلفات أو إشغالات فورًا، ومنع وجود أي إشغالات بمختلف صورها، بما يحافظ على المظهر الحضاري للميدان ويضمن انسيابية الحركة المرورية.

كما تابع المحافظ أعمال إقامة سياج حول تمثال الميدان، حفاظًا عليه، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال والتشطيبات النهائية بالميدان، وظهوره بالشكل الحضاري اللائق.

كما تفقد المحافظ الحالة العامة للنظافة بعدد من شوارع الحي، من بينها شارع الجمهورية وشارع المشاية، وغيرها من الشوارع، وشدد على ضرورة استمرار تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات أولًا بأول من جميع الشوارع والميادين، مع استمرار حملات رفع الإشغالات والتصدي لأي تعديات أو إشغالات تعوق حركة المواطنين والسيارات بالطريق العام، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية أن الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين، ورفع مستوى النظافة، وتيسير الحركة المرورية، ومنع الإشغالات والتعديات، تأتي على رأس أولويات الجهاز التنفيذي، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.