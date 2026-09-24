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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شركات السياحة: الحج الاقتصادي يشهد تنافسا بمستوى وفترات التحسين بفنادق 5 نجوم

الحج
الحج
محمد الاسكندرانى

أكدت غرفة شركات السياحة أن من أهم ما يميز الحج السياحي المصري على مستوى العالم الإسلامي بأسره ما يشمله من تنوع في البرامج التي يتيحها ، وفي مقدمتها برامج الحج السياحى الاقتصادى والتي تستحوذ على العدد الأكبر من التأشيرات، ياتي ذلك قبل أيام من غلق باب التقديم للحج السياحي والمقرر له ٢٧ سبتمبر .

وكشفت الغرفة أن أهم ما يميز برنامج الحج السياحى الاقتصادى أنه يوفر 3 مستويات مختلفة أمام المواطنين وجميعها سفر وعودة بالطيران، تشمل تلك المستويات: الإقتصادي « أ - ب - ج » بما يتيح تنوعًا في اختيارات السكن والخدمات، وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة لموسم الحج السياحي هذا العام والتي اعتمدها  وزير السياحة والأثار .

وأوضحت الغرفة أن البرنامج الاقتصادي يأتي ضمن المستويات الرئيسية للحج السياحي، ويضم 18 ألف تأشيرة، مع تحديد مواصفات وضوابط واضحة لكل مستوى، بما يضمن للحاج معرفة طبيعة البرنامج والخدمات المقدمة له قبل التعاقد.

إهتمام كبير وتنوع التحسين 

وأكدت الغرفة أن هناك إهتمام كبير بالحج الاقتصادي نظرا لإرتباطه بفئة من المجتمع يوليها الجميع اهتماما خاصا ، مع ضمان توافر خدمات خاصة لها ، وكشفت أن برامج الحج الاقتصادي السياحي تتضمن خدمات متميزة للغاية من الإقامة والانتقالات والخدمات الخاصة بالمشاعر المقدسة وفقًا للمواصفات المحددة في الضوابط والتعاقدات المعتمدة، مع الالتزام بتنفيذ البرامج وفق الخدمات التي تعلن عنها شركات السياحة وتتعاقد عليها مع الحاج شرط أن تكون مطابقة للضوابط .

وأوضحت الغرفة أن برامج الإقتصادي تشمل ما يسمى بالتحسين بتسكين الحجاج في فنادق ٥ نجوم امام الحرم لخدمات مميزة وفترات متباينة ، وتتنافس الشركات في تميز التحسين المقدم لحجاجها  .

وأوضحت أن ضوابط تلك البرامج تتضمن توفير خدمات الإعاشة طوال الرحلة مع تقسيم برنامج الحج الاقتصادي إلى 3 فئات «أ وب وج» لتوفير بدائل متعددة أمام المواطنين، مشددة على أهمية تقدم المواطنين الراغبين في أداء الحج من خلال شركات السياحة المرخصة، والاطلاع على كافة تفاصيل البرنامج والسكن والخدمات قبل إتمام التعاقد، بما يحفظ حقوق الحاج ويضمن تنفيذ البرنامج وفق الضوابط المنظمة.

غرفة شركات السياحة برامج الحج السياحى الحج السياحى الاقتصادى وزير السياحة والأثار

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