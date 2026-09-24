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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اللاعب يرفض العودة.. وكيل حسام عبدالمجيد يكشف حقيقة عرض الأهلي

حسام عبد المجيد
حسام عبد المجيد
باسنتي ناجي

كشف سامر سلامة وكيل حسام عبدالمجيد لاعب لودوجوريتس البلغاري، عن حقيقة تلقي اللاعب عرضاً من النادي الأهلي تمهيداً للانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

حسام عبد المجيد 

وقال سامر سلامة في تصريحات لبرنامج "يا مساء الأنوار" الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي المذاع عبر فضائية MBC مصر 2: «لا توجد أي شروط جزائية في عقد حسام عبدالمجيد، ومفيش حاجة اسمها إن اللاعب ميلعبش في مصر عند عودته لغير نادي الزمالك أو نادي غيره، لكن الأهم من ده كله إن رغبة حسام إنه يستمر في أوروبا وينتقل لنادي أكبر في الخطوة الجاية، ومش بيفكر في العودة للدوري المصري".

وأضاف: "حسام لا يبحث عن الأموال، ولو كان هدفه لكان استمر حتى نهاية عقده ورحل عن الزمالك مجاناً، أو انتقل للعب في الخليج، خصوصًا إن كان عندنا عرض إماراتي قوي جدًا قبل خطوة انتقاله إلى بلغاريا".

وعن الأنباء التي تتحدث عن إمكانية انتقال حسام عبدالمجيد مقابل مليوني يورو، قال وكيله: "من المستحيل ينتقل بالمبلغ ده، لأن ناديه تعاقد معاه مقابل مليون ونصف يورو، وفي نسبة إعادة بيع وشروط في العقد مقدرش أكشف تفاصيلها، تخلي انتقال حسام بالرقم ده مستحيل".

وعن حقيقة تلقي اللاعب عرضاً من النادي الأهلي قال: "لم يحدث أي تواصل من أي مسؤولي بالنادي الأهلي للتعاقد مع حسام عبدالمجيد، وكل ما يثار عبارة عن أحاديث من وكلاء ووسطاء".

واختتم سامر سلامة تصريحاته قائلًا: "زي ما ذكرت، حسام عنده هدف ومركز عليه، وهو الاستمرار في أوروبا، والانتقال إلى نادٍ أكبر في الخطوة المقبلة".

حسام عبد المجيد الاهلي الزمالك

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