مصطفى نجم: استمرار معتمد جمال قرار صائب.. وشيكو بانزا سيكون أحد نجوم الزمالك هذا الموسم

قال مصطفى نجم، لاعب الزمالك السابق إن الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك حقق انطلاقة جيدة في الدوري ودوري أبطال أفريقيا والنتائج مطمئنة بشكل كبير للجماهير خاصة في ظل الظروف التي مر بها الفريق قبل بداية الموسم الحالي.

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وأكد "نجم" في تصريحات لقناة الزمالك عبر برنامج «زملكاوي» مع محمد أبو العلا أن فترة التوقف الدولي الحالية، فرصة كبيرة للجهاز الفني بقيادة معتمد جمال لتجهيز جميع اللاعبين ورفع المعدل البدني.

وأضاف لاعب الزمالك السابق، أن استمرار معتمد جمال في قيادة الفريق قرار جيد من مجلس إدارة النادي، لأن معتمد يعرف كل صغيرة وكبيرة عن الفريق وهو الأصلح في هذه المرحلة.

وأشار مصطفى نجم إلى أن قطاع الناشئين بنادي الزمالك يمتلك مواهب عديدة سيكون لهم مستقبل كبير في القلعة البيضاء .

واختتم "نجم" تصريحاته بالتأكيد على أن معتمد جمال، طور مستوى شيكو بانزا كثيرا وأن اللاعب الأنجولي سيكون أحد نجوم الفريق في الموسم الحالي.