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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تراكم المستحقات.. أضا يكشف تفاصيل أزمة فريق سيدات الزمالك

فريق الزمالك لكرة القدم النسائية
فريق الزمالك لكرة القدم النسائية
رباب الهواري

كشف الإعلامي محمد طارق أضا تفاصيل أزمة فريق الزمالك لكرة القدم النسائية في ظل تراكم مستحقات لاعبات الفريق، وسط وجود أزمة للنادي مع الشركة الراعية للفريق.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، إن «الزمالك كان أبرم اتفاقًا مع إحدى الشركات لرعاية فريق الكرة النسائية لمدة 3 مواسم، بداية من الموسم الجاري، مقابل حصول النادي على 4 ملايين جنيه، فضلًا عن التزام الشركة بسداد عقود اللاعبات ورسوم القيد الخاصة بالفريق».

وأضاف أضا أن الاتفاق يتضمن أن الشركة تتحمل تكاليف عقود اللاعبات بالكامل كما تتحمل أيضًا رسوم القيد، لافتًا إلى أن عوائد البيع للاعبات أو الإعارة تكون بنسبة 60% للزمالك و40% للشركة.

وأوضح أضا أن رعاية الفريق قيمتها 12 مليون جنيه موسم 2026-2027، وأنه في حال عدم الالتزام من الشركة فإن النادى له الحق في 50% من المبلغ، كما أن الشركة عليها أن تدفع 5 ملايين ضريبة القيمة المضافة على أقساط.

وأشار أضا إلى أن الاتفاق بين النادي والشركة ينص على أن يحقق الزمالك في الموسم الأول مركز من الأول إلى الرابع في بطولة الدوري، وفي الموسم الثاني والثالث مركز من الأول إلى الثالث.

وذكر أضا أن الفريق حصل على راتب شهر واحد فقط، فيما تراكمت مستحقات 3 أشهر أخرى، بالتزامن مع تحميل اللاعبات أعباء مالية مرتبطة بالملابس وإجراءات القيد.

وأضاف أضا أن الأزمة امتدت إلى مستحقات نادي الزمالك نفسه، إذ كان من المنتظر أن يحصل النادي على دفعة بقيمة 1.5 مليون جنيه من عقد الرعاية خلال الشهر الماضي، إلا أن المبلغ لم يتم سداده حتى الآن، رغم محاولات مسؤولي النادي التواصل مع الشركة لحل الأزمة.

وأكد أضا أن هزيمة الفريق من زد في افتتاحية الدوري 0/4 ومن الأهلي 0/6 في الجولة الثانية تسببا في تفاقم الأزمة بين الطرفين وطلب العديد من أعضاء المجلس فسخ التعاقد واكدوا أن شركة لا تليق بالزمالك.

وتابع أنه تم منع صاحبة الشركة من دخول النادي خلال الفترة الأخيرة، لكن الساعات الأخيرة شهدت تدخل البعض لحل الأزمة، في وقتٍ  ينتظر الزمالك الحصول من الشركة علي كل المستحقات المتأخرة من أجل حل الأزمة.

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