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«لسه مقبضتش» .. أحمد المرغني يكشف أزمة مستحقات فريق الزمالك للسيدات : «الكرة قاسية وظالمة»
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«لسه مقبضتش» .. أحمد المرغني يكشف أزمة مستحقات فريق الزمالك للسيدات : «الكرة قاسية وظالمة»

الزمالك
الزمالك
علا محمد

كشف أحمد المرغني، مدير الكرة بفريق الزمالك لكرة القدم النسائية، تفاصيل توليه منصبه داخل النادي، موضحًا أنه تلقى ترشيحه للمسئولية من حازم إمام الصغير، قبل الاتفاق على تولي المهمة.

وقال «المرغني»، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة «مودرن سبورتس»، إن ترشيحه لمنصب مدير الكرة جاء من جانب النادي والشركة، موضحًا: «من الاتنين، بس أول واحد كلمني كان كابتن حازم إمام الصغير، قالي إنت مترشح لمنصب مدير الكرة، واتفقنا على كل حاجة».

وأشار إلى أنه فوجئ في البداية بفكرة العمل في الكرة النسائية، خاصة أنه كان بعيدًا عن هذا المجال، موضحًا أنه كان قد قرر عدم العودة للعمل في كرة القدم بعد تجربته السابقة في قطاع الناشئين خلال عامي 2020 و2021.

وأضاف: «أنا كنت عامل حسابي إن أنا مش هرجع أشتغل في الكرة تاني، بعد ما اشتغلت فيها مرة قبل كده في 2020 و2021، ولكن نادي الزمالك لما بتسمع اسمه، النداهة بتندهك، بتلاقي نفسك بتوافق من غير ما تفكر في أي حاجة».

وأوضح المرغني أن الظروف التي مر بها خلال عمله السابق دفعته إلى التفكير في الابتعاد عن المجال، قائلًا: «الكرة قاسية وظالمة في مصر»، مشيرًا إلى أن العمل بأجور تتراوح بين 3 و5 آلاف جنيه شهريًا كان من أبرز الصعوبات التي واجهها.

وتابع: «صعب إن إنت تفتح بيت وعندك عيال بـ5000 جنيه في الشهر، دي ظروف قاسية، مش أي حد يقدر يستحملها».

وعن وضعه المادي بعد العودة للعمل مديرًا للكرة النسائية في الزمالك، أكد المرغني أن وضعه أصبح أفضل، لكنه كشف في الوقت نفسه أنه لم يحصل على راتبه منذ توليه المسؤولية في شهر يونيو الماضي.

وقال: «المشكلة إن المرتب بتاعي مبينزلش من النادي، أنا مش على قوة النادي، أنا لسه مقبضتش».

وأوضح أن تأخر المستحقات لا يقتصر عليه فقط، مشيرًا إلى أن بعض أفراد الجهاز الفني واللاعبات حصلوا على أجزاء من مستحقاتهم، بينما لم يحصل آخرون على أي مستحقات حتى الآن.

وكشف المرغني عن السبب الذي أُبلغوا به بشأن تأخر صرف المستحقات، موضحًا أن هناك حجزًا على أموال الشركة في البنك المركزي، وهو ما تسبب، وفق المعلومات التي وصلت إليه، في تعطيل وصول الأموال.

وأضاف: «في تحويل جه من بره، فالفلوس وقفت في البنك المركزي، ده اللي أنا أعرفه»، مؤكدًا أن هذه هي المعلومات التي وصلت إلى أفراد الفريق والجهاز بشأن سبب تأخر صرف المستحقات.

مدير الكرة بفريق الزمالك للكرة النسائية حازم إمام الصغير مودرن سبورتس كرة القدم

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