فيروس إبشتاين-بار.. مرض غامض يصيب الإنسان في صمت وهذه أسبابه

يعد فيروس إبشتاين-بار من الأمراض الغامضة التى تستهدف جسم الإنسان ولايعرفها عدد كبير من الأشخاص.

ووفقا لما أورده موقع “ كيلافند كلينك ” نكشف لكم أهم المعلومات عن فيروس إبشتاين بار وأهم المعلومات عنه.

ما هو فيروس إبشتاين-بار



فيروس إبشتاين-بار (EBV) هو عدوى فيروسية شائعة جدًا تنتشر عن طريق اللعاب وسوائل الجسم وينتمي فيروس إبشتاين-بار إلى نوع من فيروسات الهربس يُسمى فيروس الهربس 4.

لا تُسبب معظم حالات الإصابة بفيروس إبشتاين-بار أي أعراض ولكن فى بعض الحالات خاصةً لدى المراهقين والشباب فهو يسبب داء كثرة الوحيدات العدوائية .

بمجرد الإصابة بفيروس إبشتاين-بار، يبقى الفيروس كامنًا في الجسم طوال العمر في حالة خمول ويمكن إعادة تنشيط الفيروس وظهور الأعراض مجددًا، بغض النظر عن وقت الإصابة الأولى.

من هم الأشخاص الأكثر عرضة فيروس



معظم حالات الإصابة بفيروس إبشتاين-بار تظهر في الأطفال والمراهقين والشباب، ولكن يمكن لأي شخص أن يصاب بالفيروس.

أسباب فيروس إبشتاين-بار



يمكن أن ينتشر الفيروس خلال فترة الحضانة (الفترة الزمنية التي يتعرض فيها الشخص للفيروس حتى ظهور الأعراض)، والتي تتراوح بين أربعة إلى ستة أسابيع.

ينتشر الفيروس بسهولة عن طريق اللعاب، ولكنه قد ينتشر أيضًا عن طريق سوائل الجسم الأخرى ويمكن الإصابة بفيروس إبشتاين-بار من شخص مصاب عن طريق:

السعال أو العطس.

تقبيل.

الاتصال الجنسي (الدم والمني).

مشاركة الأشياء مثل فرشاة الأسنان أو أدوات المائدة أو الكوب.

لمس الأشياء التي ربما وضعها الطفل في فمه أو سال لعابه عليها.