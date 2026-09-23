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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر؟
رنا عصمت

يعد التمر من المواد الطبيعية التى تساعد في حماية الجسم من عدد كبير من الأمراض والمشكلات الصحية خاصة عند تناوله يوميا.


الفوائد الغذائية
1. غني بالألياف: التمر غني بالألياف التي يمكن أن تساعد في تحسين الهضم.
2. غني بالفيتامينات والمعادن: التمر غني بالفيتامينات والمعادن مثل البوتاسيوم والفولات والفيتامين سي.
3. قيمة سريعة: التمر يحتوي على القيمة السريعة التي يمكن أن تساعد في تحسين الهضم.
4. خالي من الدهون: التمر خالي من الدهون التي يمكن أن تساعد في تحسين الصحة.

 الفوائد التي يمكن أن يوفرها تناول التمر:
- تحسين الهضم: التمر غني بالألياف التي يمكن أن تساعد في تحسين الهضم.
- تخفيض الكوليسترول: التمر غني بالألياف التي يمكن أن تساعد في تخفيض الكوليسترول.
- تحسين السكر في الدم: التمر غني بالألياف التي يمكن أن تساعد في تحسين السكر في الدم.
- تقوية الجهاز المناعي: التمر غني بالفيتامينات والمعادن التي يمكن أن تساعد في تقوية الجهاز المناعي.

المصدر هيلثى لاين

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر التمر فوائد التمر اهمية التمر للجسم

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