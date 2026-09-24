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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد السيد: رحيل ياسر إبراهيم يؤثر على دفاع الأهلي.. ونسعى لتطوير قطاع الناشئين

الاهلي
الاهلي
باسنتي ناجي

أكد أحمد السيد، نجم النادي الأهلي السابق، أن إدارة القلعة الحمراء تعمل حاليًا وفق سياسة جديدة لتحديد سقف الرواتب، مشيرًا إلى أن إمام عاشور جدد عقده بنفس النظام، ومتوقعًا التوصل إلى اتفاق مع ياسر إبراهيم بشأن تجديد عقده.

الأهلي

وقال السيد، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان"، الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "مش كل لاعب عايز يجدد في الأهلي يحط شروط، والأهلي بيشتغل صح حاليًا بوضع سقف معين للرواتب".

وأضاف: "إمام عاشور جدد بنفس السياسة الجديدة للأهلي، وكل اللاعبين هيجددوا بنفس النظام، والأهلي لا يقف على أي لاعب، وفي خط الدفاع هناك أخطاء دفاعية في وجود ياسر إبراهيم".

وتابع: "الأهلي محدد سقف معين للرواتب وبيتحرك في هذا الحد، وأعتقد أن الأهلي سيصل لاتفاق مع ياسر إبراهيم في الفترة المقبلة".

وأردف: "ياسر إبراهيم لاعب مهم للأهلي، وأتمنى بقاءه في الفريق، وسيكون فيه حل أكيد بين الطرفين للتجديد، ودفاع الأهلي لا يتحمل رحيل اللاعب، ولكن أيضًا قد يتم تجديد عقد لاعب يتسبب في مشكلة في غرفة الملابس".

وأوضح: "العرض المقدم لياسر إبراهيم مناسب جدًا، وهو سيحصل على جزء من راتبه، والجزء الآخر مرتبط بالبطولات".

وتحدث أحمد السيد عن محمد عبدالمنعم ورامي ربيعة، قائلًا: "محمد عبدالمنعم لاعب كبير جدًا وكرته حلوة، ويُعتمد عليه في خط الدفاع، وأنا مقتنع أيضًا برامي ربيعة، وكنت أرفض فكرة رحيله عن الأهلي، وهو لاعب راجل".

واختتم: "نعمل في الأهلي على تطوير قطاع الناشئين من أجل تصعيد بعض المواهب للفريق الأول، وتم التعاقد مع خبير أجنبي".

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