ابنتا بيومي فؤاد تدعمانه في العرض الخاص لفيلم «شيش دو»

حرصت ابنتا الفنان بيومي فؤاد على مساندته ودعمه خلال العرض الخاص لفيلم «شيش دو»، الذي أقيم بحضور عدد من أبطال وصناع العمل، وسط أجواء احتفالية تزامنت مع انطلاق فعاليات الفيلم.



وشهد العرض الخاص حضور الابنة الصغرى جود بيومي فؤاد، التي حرصت على دعم شقيقتها نور، التي تخوض تجربتها التمثيلية الأولى من خلال الفيلم، في ظهور عائلي لفت أنظار الحضور.



وتشارك نور بيومي فؤاد في فيلم «شيش دو» في أولى تجاربها التمثيلية، حيث سبق أن أعلن والدها دعمه لدخولها مجال التمثيل، لتبدأ خطواتها الأولى في عالم السينما من خلال هذا العمل.



ويشهد فيلم «شيش دو» مشاركة عدد من الفنانين، فيما حرص أبطال وصناع الفيلم على حضور العرض الخاص والاحتفال بانطلاق العمل، إلى جانب عدد من أفراد أسرهم وأصدقائهم من الوسط الفني.