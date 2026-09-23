محمد أضا: بيراميدز يتراجع عن التفريط في مهند لاشين .. والأهلي يترقب موقفه

كشف الإعلامي محمد طارق أضا موقف نادي بيراميدز من تجديد تعاقده مع لاعبه مهند لاشين في ظل ترقب النادي الأهلي لموقف اللاعب.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة ضدى البلد، إن نادي بيراميدز تراجع عن فكرة التفريط في مهند لاشين بعد تألقه في كأس العالم 2026.

وأشار أضا في الوقت ذاته إلى أن الأهلي يترقب موقف مهند لاشين من التجديد مع بيراميدز أم أن اللاعب سيرحل عن الفريق السماوي بنهاية الموسم الجاري.

وأضاف “أضا” قائلًا: «تواصلنا مع مسؤولين داخل نادي بيراميدز، وأكد أن عقود الثلاثي مهند لاشين ومحمود مرعي وكريم حافظ تنتهي في صيف 2028 وليس بنهاية الموسم الحالي».

وأوضح أضا أن عقود الثلاثي تنتهي بالفعل صيف 2027، ولكن هناك سنة إضافية في عقود الثلاثي تجعل العقد يمتد إلى صيف 2028.

وأكد مصدر داخل بيراميدز أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تجديد تعاقدات الثلاثي سيكون لثلاثة مواسم أخرى.