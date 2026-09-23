أزمة ويجز بسبب عبارة «لكل امرئ ما نوى».. والفنان يعتذر ويعلن استعداده لتعديل الكلمات

أثارت أحدث أغنيات الفنان المصري ويجز جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تضمّن كلماتها عبارة «لكل امرئ ما نوى»، وهي عبارة وردت ضمن حديث نبوي صحيح، ما دفع أحد الدعاة إلى انتقاد استخدامها في سياق كلمات الأغنية.



وتعود تفاصيل الأزمة إلى تداول مقطع من الأغنية يتضمن العبارة، التي جاءت في الحديث النبوي الشريف: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»، وهو الحديث الذي رواه البخاري ومسلم.



وانتقد أحد الدعاة عبر حسابه على موقع «إنستغرام»، توظيف العبارة في كلمات أغنية، مشيراً إلى ضرورة التعامل مع الأحاديث النبوية بما يليق بمكانتها واحترام النصوص الدينية.



وتفاعل ويجز مع الانتقاد، موضحاً أنه لم يكن على علم بأن العبارة التي استخدمها في الأغنية جزء من حديث نبوي. ورد الفنان على الداعية قائلاً: «اعذر جهلي يا شيخ»، كما طلب منه توضيح نص الحديث والحكم الشرعي المتعلق باستخدام عباراته ضمن الأعمال الغنائية.



وأبدى ويجز استعداده لتعديل كلمات الأغنية، مؤكداً أنه بعد معرفته بمصدر العبارة أصبح يرى أن استخدامها في الأغنية «ميصحش تتحط في أغنية».

واختتم الفنان تفاعله بالاعتذار، قائلاً: «ربنا يهدينا ويرزقنا التوبة»، في إشارة إلى استعداده لتصحيح الأمر وتعديل الكلمات المتداولة في الأغنية.