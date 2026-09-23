هل إيداع الأموال في البنوك حلال أم حرام؟.. أمين الإفتاء يجيب

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من أحد المتابعين يقول فيه: "معي مبلغ مالي وأريد إيداعه في البنك، فهل ذلك حلال أم حرام؟"، موضحًا الحكم الشرعي في هذه المسألة.

هل إيداع مبلغ مالي في البنك حلال أم حرام؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن الفتوى قد استقرت على جواز التعامل مع البنوك، باعتبارها جهات استثمارية تقوم بتشغيل أموال المودعين.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن البنك يقوم باستثمار هذه الأموال وتحقيق أرباح منها، ثم يتم توزيع جزء من هذه الأرباح على المودعين، في حين يحتفظ البنك بجزء آخر مقابل إدارة هذه الاستثمارات.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أنه بناءً على ذلك، لا يوجد مانع شرعي من إيداع الأموال في البنوك، طالما أن الأمر قائم على الاستثمار وتحقيق الربح، وليس مجرد إقراض بفائدة.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن هذا النوع من التعامل يدخل في إطار الاستثمار المباح، ولا حرج فيه شرعًا، وفق ما استقرت عليه الفتوى.