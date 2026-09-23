قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أستاذ أمراض قلب يحذر من الإفراط في مشروبات الطاقة وتأثيرها على القلب
«لسه مقبضتش» .. أحمد المرغني يكشف أزمة مستحقات فريق الزمالك للسيدات : «الكرة قاسية وظالمة»
تعديل موعد مباراة سيراميكا كليوباترا والمصري بكأس عاصمة مصر
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: نثمن المواقف المصرية الرافضة للتهجير القسري
نبيل فهمي: لا بد من توفير الحماية اللازمة للأطفال في مناطق التوتر والنزاعات
جوهر نبيل يتحدّث عن الأهلي والخطيب .. ويكشف دور الرئاسة في حل أزمة أرض الزمالك
«على أي أساس؟» .. أحمد جلال يتساءل عن تعاقد الزمالك مع شركة لإدارة الكرة النسائية
زوجة سامي عبد الحليم: عنده قرحة فراش كبيرة ومحتاج دعوات الناس
أوكرانيا تحث روسيا في مجلس الأمن الدولي على قبول وقف إطلاق النار غير المشروط
بيان ناري من طرابزون سبور بسبب صلاح
«الخير جيّ من ناحية ليبيا».. سحب رعدية مطيرة تقترب من السلوم ورادار الطقس يترقب
محمد صلاح: نستطيع تحقيق كل أحلامنا.. والقادم أفضل مع منتخب مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الذكاء الاصطناعي يقترب من الخيال العلمي.. خبير يكشف مخاطر الهجمات واستخدامه في الأسلحة

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
محمد البدوي

قال المهندس حسين عادل فهمي، استشاري إدارة الأعمال ونظم المعلومات، إن العالم يعيش حالة متزايدة من السيولة وعدم اليقين، بالتزامن مع التطور المتسارع الذي تشهده تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال الفترة الأخيرة.

تقنيات الذكاء الاصطناعي

وأوضح حسين عادل فهمي، خلال مداخلة عبر «زووم» من فرانكفورت ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة»، أن السرعة الكبيرة التي تتطور بها تقنيات الذكاء الاصطناعي تثير العديد من التساؤلات والمخاوف بشأن طبيعة تأثيراتها المستقبلية على العالم.

وأشار إلى أن عددًا من التقارير تناول وقائع ومخاطر مرتبطة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لافتًا إلى تسجيل هجمات استهدفت شركات وحكومات، فضلًا عن دخول هذه التكنولوجيا في مجالات مرتبطة بتصنيع الأسلحة وتوجيهها.

ولفت استشاري إدارة الأعمال ونظم المعلومات إلى أن التطور الحالي للذكاء الاصطناعي أصبح يقترب من سيناريوهات كانت تبدو في السابق أقرب إلى الخيال العلمي، خاصة مع اتساع نطاق استخداماته وتعدد المجالات التي دخلت فيها هذه التكنولوجيا.

تأثير الذكاء الاصطناعي

وأكد أن تأثير الذكاء الاصطناعي لم يعد مرتبطًا بقطاع تكنولوجي محدد، وإنما أصبح يمتد إلى قطاعات ومجالات مختلفة من الحياة، مع ظهور تطبيقات جديدة بوتيرة متسارعة.

وأضاف أن هذا التطور المتلاحق يفرض ضرورة متابعة ما يحدث في مجال الذكاء الاصطناعي بصورة مستمرة، خاصة في ظل انتقال التكنولوجيا من مجرد أدوات لتنفيذ المهام إلى أنظمة تمتلك قدرات متقدمة في التعلم والاستدلال.

الذكاء الاصطناعي التكنولوجيا التطور التكنولوجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الدولة

قرار عاجل من المحكمة في دعوى وقف قبول الأجانب واللاجئين بالجامعات الحكومية

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد

شرارة حرب جديدة تهز إثيوبيا.. قوات تيجراي تسيطر على مطار في ميكلي.. واشتعال معركة إسقاط آبي أحمد

سورة الفاتحة

من هم المغضوب عليهم ولا الضالين في سورة الفاتحة.. اعتقاد خاطئ لدى الكثير عنهم

الرئيس السيسي

بالأسماء.. الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بتعيين رؤساء 8 محاكم استئناف

صورة أرشيفية

بعد نشر الواقعة بصدى البلد|تحقيق وجزاءات لمعلمة ومديرة مدرسة بعد تشويه شعر تلميذ ببني سويف

الذهب يتراجع عالمياً اليوم الأربعاء بعد ارتفاع الدولار

مفاجأة.. الدولار يضرب الذهب بقوة والأوقية تهبط إلى 4329 دولارا

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

الدولار يواصل التراجع في البنوك بمنتصف تعاملات اليوم .. وهذا سعره الآن

صورة أرشيفية

كانت محتاجة صيانة والمدير مابلغش.. تفاصيل سقوط مروحة على التلاميذ بمدرسة بالنزهة

ترشيحاتنا

اتفاق عراقي تركي

اتفاق عراقي تركي على بسط سلطة بغداد في سنجار وتسليم معسكر بعشيقة

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يسلم رئيسة وزراء الدنمارك رسالة من الرئيس السيسي

الاتحاد الاوروبي

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى خفض فوري للتصعيد بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تيجراي

بالصور

للانش بوكس.. طريقة ميني بيتزا بالعجينة السحرية

طريقة ميني بيتزا بالعجينة السحرية
طريقة ميني بيتزا بالعجينة السحرية
طريقة ميني بيتزا بالعجينة السحرية

مرسيدس تلوح بإغلاق مصانع في ألمانيا.. ارتفاع التكلفة يضغط على الإنتاج

مصنع مرسيدس
مصنع مرسيدس
مصنع مرسيدس

طريقة عمل كيك السينامون

طريقة عمل كيك السينامون..
طريقة عمل كيك السينامون..
طريقة عمل كيك السينامون..

كسر الزيرو.. أسعار رينو تاليانت موديل 2025 المستعملة في مصر

رينو تاليانت
رينو تاليانت
رينو تاليانت

فيديو

صابرين النجيلي

دياب يطرح أغنيته الجديدة "امسك حرامي" بالتعاون مع صابرين النجيلي.. شاهد

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

عمر السعيد

إسلام جمال وهشام ماجد فى جنازة والد عمر السعيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

المزيد