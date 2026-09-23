الذكاء الاصطناعي يقترب من الخيال العلمي.. خبير يكشف مخاطر الهجمات واستخدامه في الأسلحة

قال المهندس حسين عادل فهمي، استشاري إدارة الأعمال ونظم المعلومات، إن العالم يعيش حالة متزايدة من السيولة وعدم اليقين، بالتزامن مع التطور المتسارع الذي تشهده تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال الفترة الأخيرة.

تقنيات الذكاء الاصطناعي

وأوضح حسين عادل فهمي، خلال مداخلة عبر «زووم» من فرانكفورت ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة»، أن السرعة الكبيرة التي تتطور بها تقنيات الذكاء الاصطناعي تثير العديد من التساؤلات والمخاوف بشأن طبيعة تأثيراتها المستقبلية على العالم.

وأشار إلى أن عددًا من التقارير تناول وقائع ومخاطر مرتبطة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لافتًا إلى تسجيل هجمات استهدفت شركات وحكومات، فضلًا عن دخول هذه التكنولوجيا في مجالات مرتبطة بتصنيع الأسلحة وتوجيهها.

ولفت استشاري إدارة الأعمال ونظم المعلومات إلى أن التطور الحالي للذكاء الاصطناعي أصبح يقترب من سيناريوهات كانت تبدو في السابق أقرب إلى الخيال العلمي، خاصة مع اتساع نطاق استخداماته وتعدد المجالات التي دخلت فيها هذه التكنولوجيا.

تأثير الذكاء الاصطناعي

وأكد أن تأثير الذكاء الاصطناعي لم يعد مرتبطًا بقطاع تكنولوجي محدد، وإنما أصبح يمتد إلى قطاعات ومجالات مختلفة من الحياة، مع ظهور تطبيقات جديدة بوتيرة متسارعة.

وأضاف أن هذا التطور المتلاحق يفرض ضرورة متابعة ما يحدث في مجال الذكاء الاصطناعي بصورة مستمرة، خاصة في ظل انتقال التكنولوجيا من مجرد أدوات لتنفيذ المهام إلى أنظمة تمتلك قدرات متقدمة في التعلم والاستدلال.