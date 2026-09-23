وزير الخارجية يؤكد خلال لقائه مع نظيره الأوغندي أهمية التعاون والتكامل بين دول حوض النيل

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أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، خلال لقائه اليوم الأربعاء مع أدونيا أيباري، وزير خارجية أوغندا، أهمية التعاون والتكامل بين دول حوض النيل لتحقيق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة وفقاً للقانون الدولي ورفض الإجراءات الأحادية والتمسك بروح التوافق والأخوة بين دول الحوض لاستعادة الشمولية وتحقيق المصالح المشتركة.

جاء اللقاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب الوزير عبد العاطي بالتطورات الإيجابية في العملية التشاورية برئاسة أوغندا في مبادرة NBI لاستعادة الشمولية وفقاً للقانون الدولي بما يحقق المنفعة المتبادلة لجميع دول حوض النيل.

وأكد الوزير عبد العاطي الحرص على مواصلة تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري والبناء على نتائج الزيارة الأخيرة للسيد رئيس الجمهورية إلى كمبالا في مايو 2026، لاسيما في قطاعات البنية التحتية والطاقة وإنشاء السدود والتعدين والزراعة وإدارة الموارد المائية والصناعات الدوائية، وتعزيز مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ الخطط التنموية الأوغندية.

ووجه وزير الخارجية الدعوة لمجتمع الأعمال والشركات الأوغندية للمشاركة في منتدى العلمين أفريقيا للأعمال، المقرر عقده على هامش قمة منتصف العام التنسيقية للاتحاد الأفريقي خلال الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر القادم بمدينة العلمين.

وفي السياق، تبادل الوزيران الرؤى حول سبل تعزيز السلم والأمن والتنمية بالقارة الأفريقية، لا سيما في حوض نهر النيل والقرن الأفريقي ومنطقة البحيرات العظمى.