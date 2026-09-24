أول إنزال روبوتي في التاريخ.. كيف نجح الجيش الأوكراني في اختراق الخطوط الروسية؟

أعلنت القوات الأوكرانية عن سابقة عالمية بنشر روبوتات أرضية خلف الخطوط الروسية ضمن هجومها المضاد "عملية فيفالدي".

وقال الفيلق الثالث للجيش الأوكراني، إن روبوتات أرضية هجومية تم إنزالها من طائرات مسيرة قاذفة ثقيلة في عمق المؤخرة الروسية، حيث عملت كحمولات للطائرات المسيرة الجوية الأكبر.

وتلعب المركبات الأرضية غير المأهولة دوراً متزايداً في تكتيكات الهجوم الأوكرانية، حيث تتولى مهام كانت موكلة سابقاً للمشاة.

وقال قائد الفيلق العميد أندريه بيليتسكي، وفقاً لموقع United 24 Media: "كان الفيلق الثالث للجيش أول من بدأ في العالم إنزال أنظمة روبوتية أرضية. طائراتنا المسيرة القاذفة الثقيلة توصل الطائرات المسيرة الأرضية الانتحارية إلى مسافة أكثر من 10 كيلومترات في عمق مؤخرة العدو".

ورغم ادعاءات بيليتسكي بأنها الأولى من نوعها عالمياً، ذكرت وسيلة الإعلام الأوكرانية RBC Ukraine أن الإنزال الجوي للروبوتات الأرضية ليس جديداً تماماً للقوات الأوكرانية، "لكنه أول مرة يتم استخدامه لأنظمة روبوتية أرضية انتحارية غير مأهولة لمثل هذه المسافة".

ما هي عملية فيفالدي؟

بعد أسابيع من التقدم الخفي في مقاطعة دونيتسك شرق أوكرانيا، كشف بيليتسكي الأسبوع الماضي تفاصيل عملية فيفالدي التي استمرت طوال الصيف.

وقال إن القوات الأوكرانية أوقفت التقدم الروسي شمال ليمان في دونيتسك، مما منع القوات الروسية من تطويق "حزام الحصن" من المدن المحصنة جيداً والتي تعتبر أساسية لدفاع كييف عن إقليم دونباس.

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قدم بيليتسكي مزيداً من التفاصيل، هذه المرة عن المرحلة الثانية من العملية، قائلاً إنه تم تحرير ثلاث مستوطنات شمال غرب ليمان، بمساحة 19 ميلاً مربعاً، والقضاء على 800 جندي روسي.

وقال بيليتسكي إن قواته أعدت للعمليات البرية من خلال إنزال موجة من الطائرات المسيرة والمركبات الأرضية غير المأهولة (UGVs) على بعد أكثر من ستة أميال خلف خط الجبهة لمضايقة المؤخرة التكتيكية الروسية ومساعدة عمليات الأسلحة المشتركة لكييف.

وكان نشر الروبوتات جزءاً من خطة لتعطيل الدفاعات الروسية قبل تقدم القوات الأوكرانية، وأضاف أن قواته تستنزف ثلاثة جيوش روسية في وقت واحد - الجيش 20 و25 ودبابات الجيش الأول.

وضربت المدفعية والأنظمة غير المأهولة مراكز القيادة الروسية ومراكز الاتصالات والخدمات اللوجستية والمعابر والاحتياطيات، بينما أنشأ الدفاع الجوي الأوكراني والحرب الإلكترونية قبة حماية فوق المنطقة، وفقاً للفيلق الثالث.

وقال الفيلق في بيان على تيليجرام، وفقاً للترجمة: "العدو الأعمى فشل في كشف خطة العملية، وتحصنت وحداتنا على الحدود المحررة".

وتُظهر خريطة لمعهد دراسة الحرب (ISW) بعض المكاسب التي أعلنها الفيلق الثالث الأوكراني، بما في ذلك استعادة شاندريهولوف وديريلوف والسيطرة على دروبيشيف في قطاع ليمان، ليصبح المجموع المحرر 48 ميلاً مربعاً منذ بدء عملية فيفالدي.

وقال المحلل العسكري جيورجي ريفيشفيلي، صاحب مدونة Russia Analyzed على Substack، لمجلة Newsweek الأسبوع الماضي إن عملية فيفالدي أظهرت أنه مع التخطيط الفعال والتنفيذ السليم، لا تزال حرب المناورة ممكنة حتى في ساحة معركة مليئة بالطائرات المسيرة والمراقبة المستمرة.

ومع ذلك، قال إنه حتى الهجمات المضادة المحلية الناجحة لأوكرانيا، مثل العملية حول ليمان، لن تغير مطالب بوتين المتطرفة في الأشهر المقبلة حيث يبدو الكرملين مقتنعاً بأن الوقت في صالح روسيا. وقال ريفيشفيلي: "وبالتالي، هناك احتمال ضئيل لأي مفاوضات حقيقية، على الأقل حتى ربيع العام المقبل".

وكتب محلل عسكري آخر، هو اللواء المتقاعد في الجيش الأسترالي ميك رايان، على مدونته Futura Doctrina على Substack أن ما إذا كانت الحركة التالية لعملية فيفالدي ستتوسع في العمليات الحالية، أو ستعزز فقط ما تم الاستيلاء عليه بالفعل، سيكون أحد أكثر الأسئلة إثارة للاهتمام في ساحة المعركة للأشهر المقبلة.

وكتب رايان: "قد نقترب، أو نكون في خضم، تحول إلى مرحلة جديدة من هذه الحرب".