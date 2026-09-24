بعد إعلان الفائدة.. سعر الدولار في البنوك المصرية الآن

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في تعاملات مساء اليوم الخميس 24-9-2026؛ بالتزامن مع إعلان سعر الفائدة في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار يرتفع

وصعد سعر الدولار في معظم البنوك مقدار 36 قرشًأ.

متوسط سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري 51.74 جنيها للشراء و 51.83 جنيها للبيع.

أقل سعر

وسجل أقل سعر الدولار 50.82 جنيها للشراء و 50.92 جنيها للبيع في أبوظبي التجاري.

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 50.87 جنيها للشراء و 50.97 جنيها للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه 51.39 جنيها للشراء و 51.49 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 51.53 جنيها للشراء و 51.63 جنيها للبيع في بنك HSBC>

وسجل سعر الدولار في مواجهة الجنيه51,66 جنيها للشراء و 51.75 جنيها للبيع في بنكي الكويت الوطني و أبوظبي الأول.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه 51.69 جنيها للشراء و 51.79 جنيها للبيع في بنك كريدي أجريكول.

الدولار في أغلب بنوك

وبلغ سعر الدولار في أغلب البنوك 51.73 جنيها للشراء و 51.83 جنيها للبيع في بنوك " العقاري المصري، بيت التمويل الكويتي، البركة، العربي الإفريقي الدولي، المصرف المتحد، التنمية الصناعية، العقاري المصري العربي، التعمير والاسكان، نكست، التجاري الدولي CIB، الأهلي المصري، الإسكندرية، المصري الخليجي، المصرف العربي الدولي".

أعلى سعر

وبلغ أعلي سعر دولار 51.8 جنيها للشراء و 51.9 جنيه للبيع في بنكي قناة السويس و الأهلي الكويتي.

وسجل ثاني أعلي سعر دولار 51.75 جنيها للشراء و 51.85 جنيها للبيع في بنك سايب.