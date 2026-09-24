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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه
علياء فوزى

تباين متوسط سعر الدولار في مصر علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري، ليسجل نحو 51.40 جنيه، بحسب أخر التحديثات المعلنة في البنوك.

ويرصد موقع “صدى البلد”  أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري خلال مستهل  تعاملات اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف في البنوك المصرية.

وسجل سعر الدولار رسميا في البنك المركزى نحو 51.36 جنيه للشراء و 51.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 

سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار  بحوالي 51.59 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 51.69 جنيه.

واستقر سعر الدولار في بنك HSBC  عند 51.53 جنيه للشراء و51.63 جنيه للبيع.

وتساوي الدولار في بنوك الأهلي الكويتي، قناة السويس وبنك الإسكندرية ليصل إلي  51.40 جنيه للشراء و51.50 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر نحو 51.37 جنيه للشراء و51.47 جنيه للبيع.

سجل سعر شراء الدولار في عدد من البنوك، من بينها المصرف العربي الدولي، وبنك نكست، والبنك المصري الخليجي، وبنك التنمية الصناعية، والبنك العقاري المصري العربي، والبنك العربي الأفريقي الدولي نحو  51.37 جنيه و51.47 جنيه سعر البيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان، وبنك الكويت الوطني، والمصرف المتحد نحو 51.37 جنيه للشراء و51.47 جنيه للبيع.

وتداول سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB وبنك بيت التمويل الكويتي عند 51.37 جنيه للشراء و51.47 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنوك البركة،  الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB نحو 51.35 جنيه للشراء و51.45 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في كريدي أجريكول نحو 51.33 جنيه للشراء و51.43 جنيه للبيع.

وفي بنك أبوظبي الأول FABMISR ، بلغ سعر شراء الدولار نحو 51.30 جنيه و51.40 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي عند 50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الخميس 

51.59

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الخميس 

 51.43 جنيه.


 

متوسط سعر الدولار أسعار الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار رسميا

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