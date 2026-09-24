مواعيد مباريات اليوم الخميس 24-9-2026 والقنوات الناقلة

تتواصل اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026 منافسات كرة القدم على مختلف المستويات، مع عودة المباريات الدولية ضمن فترة التوقف الحالية، والتي تشهد إقامة عدد كبير من المواجهات المهمة للمنتخبات، سواء في التصفيات القارية أو البطولات الدولية والمباريات الودية.

تصفيات كأس أمم أفريقيا

4:00 ناميبيا × الكونغو

7:00 الكونغو الديمقراطية × غينيا الاستوائية – قناة بي إن سبورتس 2

7:00 موريتانيا × أفريقيا الوسطى – قناة بي إن سبورتس 2

7:00 ليبيا × بوتسوانا – قناة بي إن سبورتس 1

10:00 كوت ديفوار × غانا – قناة بي إن سبورتس 7

10:00 سيراليون × زيمبابوي – قناة بي إن سبورتس كونكت

10:00 الكاميرون × جزر القمر – قناة بي إن سبورتس 8

10:00 تونس × أوغندا – قناة بي إن سبورتس 1

دوري الأمم الأوروبية

7:00 آندورا × مالطا – قناة بي إن سبورتس 3

9:45 هولندا × ألمانيا – قناة بي إن سبورتس 2

9:45 صربيا × اليونان – قناة بي إن سبورتس 6

9:45 النرويج × الدنمارك – قناة بي إن سبورتس 4

9:45 البرتغال × ويلز – قناة بي إن سبورتس 3

9:45 النمسا × الكيان العبري – قناة بي إن سبورتس ENG 2

9:45 كوسوفو × آيرلندا – قناة بي إن سبورتس 5

9:45 ليشتنشتاين × ليتوانيا – قناة بي إن سبورتس XTRA 1

كأس الخليج

6:00 الإمارات العربية المتحدة × اليمن – قناة أبوظبي الرياضية 1

9:00 قطر × البحرين – قناة الكأس 1