الأهلي يغلق ملف تجديد محمد هاني وياسر إبراهيم ويرحب برحيلهما في يناير | خاص

كشف مصدر مسئول عن اتخاذ النادي الأهلي قرارًا بشأن مستقبل الثنائي محمد هاني وياسر إبراهيم، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

وعلم صدي البلد من مصادره، أن إدارة الأهلي قررت إغلاق ملف تجديد عقدي محمد هاني وياسر إبراهيم، مع الترحيب برحيل اللاعبين عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، حال وصول عروض مناسبة.

ويأتي ذلك في ظل رغبة إدارة النادي في حسم عدد من الملفات الخاصة بقائمة الفريق، سواء فيما يتعلق بتجديد عقود اللاعبين أو تحديد العناصر التي يمكن أن ترحل خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة اتضاح الصورة بشكل أكبر بشأن مستقبل محمد هاني وياسر إبراهيم، في ظل ارتباطهما بعقود مع الأهلي ورغبة النادي في إعادة ترتيب بعض مراكز الفريق قبل انتقالات يناير.