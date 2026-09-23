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الحكومة البريطانية تدرس رفع ضريبة أرباح رأس المال لزيادة الإيرادات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحكومة البريطانية تدرس رفع ضريبة أرباح رأس المال لزيادة الإيرادات

الحكومة البريطالية
الحكومة البريطالية
أ ش أ

تدرس الحكومة البريطانية رفع ضريبة أرباح رأس المال لجمع مزيد من الإيرادات، وهي ضريبة لم يضطر معظم الناس إلى القلق بشأنها حتى الآن، لكن أعدادًا متزايدة قد تصبح خاضعة لها، وقد ترتفع قيمة الفواتير بشكل كبير بين عشية وضحاها.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ستُدفع ضريبة أرباح رأس المال عند بيع شيء يملكه الشخص وتحقيق ربح منه، إذ تحصل الحكومة على جزء من هذا الربح، باستثناء بعض الحالات، ولا يتعين دفع الضريبة عند بيع المنزل الذي يملكه الشخص بسعر أعلى من السعر الذي اشتراه به، لكن الضريبة تُفرض على أي عقارات أخرى يمتلكها.

وأوضحت الصحيفة أن الضريبة لا تدفع على الأسهم وحصص الشركات المحتفظ بها ضمن حسابات الادخار والاستثمار الفردية المعفاة من الضرائب، لكنها تُفرض على جميع الاستثمارات الأخرى، وحتى مبيعات السيارات الكلاسيكية واللوحات والمجوهرات يمكن أن تؤدي إلى استحقاق ضريبي.

والآن، مع بقاء أكثر قليلًا من شهر على موعد الموازنة، تدعو أعداد كبيرة من مراكز الأبحاث والوزراء ومنظمات أخرى وزير الخزانة البريطاني جون هيلي إلى رفع ضريبة أرباح رأس المال لتتماشى مع معدلات ضريبة الدخل.

ويعني ذلك رفع المعدل المطبق على دافعي الضرائب من أصحاب المعدلات الأساسية من 18% إلى 20%، بينما يقفز المعدل المطبق على دافعي الضرائب من أصحاب المعدلات الأعلى من 24% إلى 40%، وسيكون ذلك ثاني رفع للضريبة خلال عامين، بعدما دخل آخر رفع أجرته وزيرة الخزانة البريطانية السابقة راشيل ريفز حيز التنفيذ في أبريل الماضي فقط.

وتسجل فواتير ضريبة أرباح رأس المال بالفعل مستويات قياسية جديدة، إذ بلغت المدفوعات 24.2 مليار جنيه إسترليني في 2024/2025، بزيادة قدرها 89% خلال عام واحد فقط.

وفي البداية، كان المستثمرون الأكثر ثراءً هم الذين يتحملون الجزء الأكبر من الضريبة، لكن المستثمرين الأصغر أصبحوا خاضعين لها أيضًا، بعدما خفضت الحكومة المحافظة السابقة الإعفاء السنوي من ضريبة أرباح رأس المال من 12,300 جنيه إسترليني إلى 6,000 جنيه إسترليني، ثم إلى 3,000 جنيه إسترليني خلال فترة قصيرة، وقفز عدد الأشخاص الذين دفعوا الضريبة بنسبة 45% إلى 584,000 شخص في 2024/25.

الحكومة البريطانية الإيرادات الفواتير

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