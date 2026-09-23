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مران الأهلي .. طاهر محمد طاهر يبدأ مرحلة جديدة من برنامجه التأهيلي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مران الأهلي .. طاهر محمد طاهر يبدأ مرحلة جديدة من برنامجه التأهيلي

طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
حسن العمدة

طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يواصل تنفيذ البرنامج التأهيلي والعلاجي الخاص به، وذلك للتخلص من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا بجزع في أربطة المرفق. 

وخاض طاهر مرحلة جديدة من برنامجه التأهيلي، على هامش المران الجماعي للفريق، حيث بدأ اللاعب تدريبات الجري حول الملعب قبل أن يستكمل التدريبات العلاجية في الجيم.

ويتابع الجهاز الطبي بشكل يومي البرنامج التأهيلي والعلاجي للرباعي المصاب: محمد الشناوي وياسر إبراهيم وطاهر محمد وأحمد نبيل كوكا.

ويستعد الأهلي لخوض وديتين أمام الاتحاد المصراتي الليبي ومصر المقاصة خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لمنافسات المرحلة القادمة.

طاهر محمد طاهر النادي الأهلي الأهلي

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