شباب الأهلي دبي: الزمالك يمتلك الأولوية حال عودة خوان بيزيرا إلى الدوري المصري

كشف أحمد جمعة البحر، المدير التنفيذي لنادي شباب الأهلي دبي، عن موقف خوان بيزيرا، لاعب الفريق السابق بنادي الزمالك، من العودة إلى الدوري المصري، مؤكدًا أن القلعة البيضاء ستكون صاحبة الأولوية في ضمه مجددًا.

وقال أحمد جمعة البحر في تصريحات صحفية: «في حالة عودة خوان بيزيرا إلى الدوري المصري، هناك أولوية لنادي الزمالك لضمه من جديد».

وأضاف: «خوان بيزيرا تم قيده في قائمة الفريق كلاعب مقيم، وإذا كانت هناك فرصة له لتمثيل الإمارات، وفقًا للحالة الفنية للاعب وما سيقدمه للمنتخب، فسيتم ذلك».

وتأتي تصريحات المدير التنفيذي لنادي شباب الأهلي دبي لتوضح موقف النادي من مستقبل خوان بيزيرا، في ظل ارتباط اللاعب بإمكانية العودة إلى الدوري المصري من جديد، مع وجود أولوية لنادي الزمالك حال اتخاذ قرار بالعودة.